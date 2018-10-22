Один партнер Лукашенко обрушился на другого

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Фото Александра Шичко, Прессбол

Очередная заочная перепалка у главного тренера минской «Юности»случилась с председателем федерации хоккея Беларуси. Забавно, что они оба известны также как партнерына ледовой площадке. Однако игра в одной команде их, похоже, не сплотила.Савилов на пресс-конференции рассказал, почему в Беларуси невозможно создать сильный хоккейный чемпионат ():— Предположим, как в Германии...— Германия — это, по-моему, четвертая экономика в мире. Вы знаете, что немцы — серебряные призеры Олимпиады. Вы хотите сравнить несравнимое и создать то, к чему к чему по всем направлениям страна двигаются с разной скоростью и с разных исходных точек. И так притча во языцех во всех стране...Вы хотите уровень благосостояния хоккеистов повысить в отрыве от всех остальных граждан и профессий. И все это за счет государства?Я вам скажу, как это можно сделать: вам нужно поехать в Южную Корею на завод «Самсунг». Или в Америку к Илону Маску. На «Дженерал электрик». В конечном счете привезти стопроцентные инвестиции. Привезете, возьмете по коммерческой стоимости кусок земли и выстроите там ледовые дворцы, дадите каждому сотруднику полный социальный пакет и тогда, как Абрамович, набирайте хоккеистов. Будете свободны ото всех лимитов и играйте в свое удовольствие.Но когда получаете все от государства, будьте добры соответствовать существующему режиму функционирования. Хоккей здесь не исключение.Вечером того же дня, когда Геннадий Савилов произнес этот спич, Михаил Захаров пребывал в дурном настроении. Тренер, чье благососостояние давно и на световые годы оторвалось от подавляющего большинства остальных граждан, проиграл домашний матч гродненскому «Неману».И тут журналисты задали провокационный вопрос (цитируется по).– Точно так и сказал? Великий деятель, ему виднее.Почему он так говорит – я не знаю. Не будет сильного чемпионата, не будет и хоккея.Если он не понимает, для чего хоккей, то тогда давайте вообще не будем культивировать чемпионат. Двадцать лет и всё. Зачем нам эти команды нужны? Дошел до молодежной и всё… Или куда мы их там, в КХЛ или «Динамо».Чемпионат он и существует для того, чтобы привлечь внимание внутри страны. Я не думаю, что председатель Федерации Финляндии или Словакии так сказал, что у нас есть «Слован» и зачем нам внутренний чемпионат. Это люди так говорят, потому что в хоккее не соображают.Он всё деньги считает в минском «Динамо». Про какие-то деньги говорит, что всё плохо. Он еще плохо, наверное, не помнит. Плохо было в 1995-1996 годах. А сейчас Республика процветает и всё нормально…Стоит отметить, что коуч «Юности» регулярно кем-то недоволен. Михаил Захаров атаковал и предыдущих руководителей федерации хоккея:– за экономность,– за «малоподвижность».Дошло до того, что даже гендиректор клуба, который тренирует Захаров, назвал его. Рачковский сравнил своего оппонента с персонажем из «Бриллиантовой руки». А Лукашенко заявил, что у Захарова