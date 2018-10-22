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Николай Статкевич призвал провести "цепь памяти" у КГБ

23.10.2018 10:46 — Разное | UDF  
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Фото: svaboda.org
Акция пройдет в Минске 29 октября в 19.00.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал провести «цепь памяти» под зданием КГБ в Минске в 19 часов 29 октября.

Политик призвал брать участников акции только свечи, использовать флаги или плакаты на акции не планируется.

Один из лидеров БНК сказал «Радыё Свабода», что считает бессмысленным просить у Мингорисполкома разрешение на проведение акции.

«Пока есть те, кто считает себя юридическими и официальными наследниками палачей и гордится ими, даже форму некоторые носят, нам нужно ходить не только к могилам», - сказал Николай Статкевич.

Акцию «цепь памяти» политик устраивает с 2015 года.


Где еще почтят память репрессированных?

Шествие и митинг «Дзяды» в Куропатах. Минские власти разрешили КХП БНФ провести акцию 28 октября.

«Ночь расстрелянных поэтов». 29 октября в Куропатах пройдут чтения произведений репрессированных литераторов.

Шествие в Лошицком яру. КХП БНФ подала заявку на 4 ноября, ответа пока нет.

За одну ночь с 29 на 30 октября 1937 года НКВД безосновательно расстрелял более 100 представителей белорусской интеллигенции: литераторов, ученых, государственных деятелей.


Сталинские репрессии в Беларуси

В Беларуси массовые репрессии начались еще с приходом к власти большевиков - в 1917 году. Исследователи полагают, что под их подпали как минимум 600 тысяч человек. По другим оценкам эта цифра достигает 1,4 миллиона. Но точные цифры не известны - КГБ до сих пор не раскрыл архивы. Белорусы считаются третьими по числу жертв репрессий в сталинские времена.

 
Теги: Минск
 
 
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Акция пройдет в Минске 29 октября в 19.00.
 
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