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Где еще почтят память репрессированных?

Сталинские репрессии в Беларуси

Один из лидеров Белорусского Национального Конгрессапризвал провести «цепь памяти» под зданием КГБ в Минске в 19 часов 29 октября.Политик призвал брать участников акции только свечи, использовать флаги или плакаты на акции не планируется.Один из лидеров БНК сказал, что считает бессмысленным просить у Мингорисполкома разрешение на проведение акции.- сказал Николай Статкевич.Акцию «цепь памяти» политик устраивает с 2015 года.Шествие и митинг «Дзяды» в Куропатах. Минские власти разрешили КХП БНФ провести акцию 28 октября.«Ночь расстрелянных поэтов». 29 октября в Куропатах пройдут чтения произведений репрессированных литераторов.Шествие в Лошицком яру. КХП БНФ подала заявку на 4 ноября, ответа пока нет.За одну ночь с 29 на 30 октября 1937 года НКВД безосновательно расстрелял более 100 представителей белорусской интеллигенции: литераторов, ученых, государственных деятелей.В Беларуси массовые репрессии начались еще с приходом к власти большевиков - в 1917 году. Исследователи полагают, что под их подпали как минимум 600 тысяч человек. По другим оценкам эта цифра достигает 1,4 миллиона. Но точные цифры не известны - КГБ до сих пор не раскрыл архивы. Белорусы считаются третьими по числу жертв репрессий в сталинские времена.