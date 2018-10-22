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Николай Статкевич призвал провести "цепь памяти" у КГБ
Фото: svaboda.org
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал провести «цепь памяти» под зданием КГБ в Минске в 19 часов 29 октября.
Политик призвал брать участников акции только свечи, использовать флаги или плакаты на акции не планируется.
Один из лидеров БНК сказал
«Пока есть те, кто считает себя юридическими и официальными наследниками палачей и гордится ими, даже форму некоторые носят, нам нужно ходить не только к могилам», - сказал Николай Статкевич.
Акцию «цепь памяти» политик устраивает с 2015 года.
Где еще почтят память репрессированных?
Шествие и митинг «Дзяды» в Куропатах. Минские власти разрешили КХП БНФ провести акцию 28 октября.
«Ночь расстрелянных поэтов». 29 октября в Куропатах пройдут чтения произведений репрессированных литераторов.
Шествие в Лошицком яру. КХП БНФ подала заявку на 4 ноября, ответа пока нет.
За одну ночь с 29 на 30 октября 1937 года НКВД безосновательно расстрелял более 100 представителей белорусской интеллигенции: литераторов, ученых, государственных деятелей.
Сталинские репрессии в Беларуси
В Беларуси массовые репрессии начались еще с приходом к власти большевиков - в 1917 году. Исследователи полагают, что под их подпали как минимум 600 тысяч человек. По другим оценкам эта цифра достигает 1,4 миллиона. Но точные цифры не известны - КГБ до сих пор не раскрыл архивы. Белорусы считаются третьими по числу жертв репрессий в сталинские времена.
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Акция пройдет в Минске 29 октября в 19.00.
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