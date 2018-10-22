В телеге сегодня. Открытка для старого друга Лукашенко?

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«Неформальная встреча с Сарыагаше не только велкам-ту-клаб для президента Узбекистана, но и открытка для старого друга, которого в этот клуб раньше звали, а теперь может больше и не позовут».

Главы государств, находясь в Сарыагаше, обсудили вопросы экономического сотрудничества трех стран, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы, сообщает пресс-служба президента РФ.Как отмечает Telegram-канал «Пул №3», который ведут журналисты из президентского пула главы России, раньше тройка лидеров выглядела иначе: