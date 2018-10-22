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В телеге сегодня. Открытка для старого друга Лукашенко?

23.10.2018 10:40 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: gazetaby.com
На днях состоялась неформальная встреча президентов Владимира Путина (Россия), Нурсултана Назарбаева (Казахстан) и Шавката Мирзиеева (Узбекистан).

Главы государств, находясь в Сарыагаше, обсудили вопросы экономического сотрудничества трех стран, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы, сообщает пресс-служба президента РФ.

Как отмечает Telegram-канал «Пул №3», который ведут журналисты из президентского пула главы России, раньше тройка лидеров выглядела иначе:

«Неформальная встреча с Сарыагаше не только велкам-ту-клаб для президента Узбекистана, но и открытка для старого друга, которого в этот клуб раньше звали, а теперь может больше и не позовут».

 
 
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На днях состоялась неформальная встреча президентов Путина, Назарбаева и Мирзиеева.
 
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