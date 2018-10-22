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Евро упал до минимума за 8 недель в начале торгов 23 октября
Иллюстративное фото
По информации banki24.by на 10:10:
Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0052 рубля до 2,1040 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро упал на 0,0048 рубля до 2,4149 BYN/EUR.
Это минимальный уровень за последние 56 дней.
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся на 0,0040 рубля до 3,2172 BYN/100 RUB.
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В начале торгов во вторник 23 октября белорусский рубль подешевел на 0,07% к валютной корзине.
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