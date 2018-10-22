"Неслучайная встреча" с Сергеем Маковецким: актер выступит в Минске с моноспектаклем

Творческий вечер российского актера театра и кино Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча» пройдет 7 ноября в КЗ «Минск».



Фото: ria.ru

«Неслучайная встреча» составлена Маковецким из монологов, фрагментов фильмов и воспоминаний. Журналисту газеты «Англия» он рассказал :

— Идея спектакля появилась давно, глубокой бессонной ночью, когда мне впервые предложили выступить с творческим вечером. И я подумал: «Что делать?» А что, если соединить моих персонажей, моих литературных героев и мои личные монологи? И началось… Я всю ночь монтировал, думал, какие должны быть фильмы, что все это значит. Определенно знал, что там будут любимые авторы — Чехов, Достоевский и Жванецкий. Но я должен был найти роли и персонажей, которые будут с ними «монтироваться», и мне удалось это придумать. Я подобрал фильмы, которые имеют для меня огромное значение. Балабанов, Михалков, Хотиненко, Урсуляк… Я выбрал именно те работы, которые до сих пор находят отклик во мне и которые наверняка любимы зрителями.

Сергей Маковеций впервые пробует себя в качестве «режиссера», хотя и уверяет, что режиссура — это не его стезя. По словам Сергея, режиссерские рамки — это прекрасно, а их отсутствие превращает спектакль «в черте что»:

— В «Неслучайной встрече» я сам себе создал рамки, поскольку, беседуя один на один со зрителями, можно переступить дозволенное, уйти в приторную исповедальность, начать кокетничать. Моноспектакль — это не храм и не церковь, куда приходят исповедоваться. Это встреча. Мне очень понравилась оценка моего внука, ему 17 лет: он посмотрел эту постановку и сказал: «Деда, у меня было ощущение, что ты был не на сцене, а рядышком со мной на кухне, и все лично мне рассказывал».

Маковецкий уже показывал «Неслучайную встречу» в США, Израиле, Эстонии и других странах, и каждый раз программа менялась и трансформировалась — из вечера «вопросов и ответов» она выросла в полноценный спектакль с четкими внутренними законами: если вам захотелось плакать, то будьте готовы к тому, что в следующую секунду Маковецкий заставит вас рассмеяться. Резкие эмоциональные перепады, словно качели, не дают зрителям «зависать» на месте.

Когда: 7 ноября. Где: КЗ «Минск». Сколько: 35−150 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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