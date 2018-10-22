Дорога на Брузги через Коробчицы временно закрыта - ремонтируют ж/д переезд

C 22 по 24 октября на дороге Гродно — Брузги через деревню Коробчицы идут работы по ремонту железнодорожного пути с полной разборкой переездного настила, сообщает ГАИ региона.



Выбирайте путь, обозначенный на карте зеленой линией

Предположительно, работы будут вестись с 8.00 до 18.00 ежедневно. В связи с этим движение через железнодорожный переезд около деревни Бакуны будет закрыто — и автомобилистам, едущим в направлении Польши, нужно выбирать путь через трассу М6.