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Дорога на Брузги через Коробчицы временно закрыта - ремонтируют ж/д переезд

23.10.2018 10:55 — Разное | Tut.by  
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C 22 по 24 октября на дороге Гродно — Брузги через деревню Коробчицы идут работы по ремонту железнодорожного пути с полной разборкой переездного настила, сообщает ГАИ региона.


Выбирайте путь, обозначенный на карте зеленой линией

Предположительно, работы будут вестись с 8.00 до 18.00 ежедневно. В связи с этим движение через железнодорожный переезд около деревни Бакуны будет закрыто — и автомобилистам, едущим в направлении Польши, нужно выбирать путь через трассу М6.

 
Теги: Гродно
 
 
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Предположительно, работы будут вестись с 8.00 до 18.00 ежедневно.
 
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