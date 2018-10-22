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Дорога на Брузги через Коробчицы временно закрыта - ремонтируют ж/д переезд
C 22 по 24 октября на дороге Гродно — Брузги через деревню Коробчицы идут работы по ремонту железнодорожного пути с полной разборкой переездного настила,
Предположительно, работы будут вестись с 8.00 до 18.00 ежедневно. В связи с этим движение через железнодорожный переезд около деревни Бакуны будет закрыто — и автомобилистам, едущим в направлении Польши, нужно выбирать путь через трассу М6.
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Предположительно, работы будут вестись с 8.00 до 18.00 ежедневно.
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