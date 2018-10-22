|
В Витебске из-за пожара на предприятии эвакуировали 40 человек
Новости Беларуси. В Витебске спасатели ликвидировали пожар в вентиляционной шахте предприятия.
По
В момент пожара в здании находились 43 человека (40 арендаторов и 3 – обслуживающий персонал).
Еще до прибытия сотрудников МЧС обслуживающим персоналом были эвакуированы 40 человек. Никто не пострадал.
Возгорание ликвидировали. Огонь повредил тканевую гибкую вставку вентиляционной шахты. Устанавливается причина произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске спасатели ликвидировали пожар в вентиляционной шахте предприятия. По информации МЧС, инцидент произошел утром двадцать второго...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)