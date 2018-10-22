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В Витебске из-за пожара на предприятии эвакуировали 40 человек

23.10.2018 10:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске спасатели ликвидировали пожар в вентиляционной шахте предприятия.

По информации МЧС, инцидент произошел утром двадцать второго октября. На место возгорания прибыли подразделения МЧС. Внутри здания было задымление. Оказалось, что на втором этаже загорелась тканевая гибкая вставка вентиляционной шахты.

В момент пожара в здании находились 43 человека (40 арендаторов и 3 – обслуживающий персонал).

Еще до прибытия сотрудников МЧС обслуживающим персоналом были эвакуированы 40 человек. Никто не пострадал.

Возгорание ликвидировали. Огонь повредил тканевую гибкую вставку вентиляционной шахты. Устанавливается причина произошедшего.

На прошлой неделе произошел крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы (читать далее). 

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске спасатели ликвидировали пожар в вентиляционной шахте предприятия. По информации МЧС, инцидент произошел утром двадцать второго...
 
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