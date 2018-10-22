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Ветер до 20 м/с и дожди. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
Новости Беларуси. Синоптики предупреждают белорусов о резком ухудшении погоды вечером 23 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен по всей стране. Его порывы будут достигать местами до 20 м/с.
На большей части территории Беларуси пройдут дожди. Неблагоприятные погодные условия сохранятся также 24 и 25 октября.
МЧС напоминает, при сильном ветре по возможности лучше всего не выходить на улицу, а для парковки автомобиля выбирать самое безопасное место – вдали от рекламных щитов и высоких деревьев.
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Новости Беларуси. Синоптики предупреждают белорусов о резком ухудшении погоды вечером 23 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оранжевый уровень...
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