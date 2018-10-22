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«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые
Что делать, если любимая работа легла на плечи тяжким грузом? и как не стать заложником бывших работодателей? Пытки, насилие, принуждение к труду – это не крик из прошлого, а реальность. В 2016 году Беларусь всколыхнула шокирующая новость: более 50 белорусов попали в трудовое рабство в Воронежской области.
Не менее жуткая история приключилась в 2018 году с 43-летним белорусом, который уехал на заработки в Сочи.
О своей прошлой работе и минчанка Лариса Андреева вспоминает с дрожью в голосе и слезами на глазах. По словам женщины, она невольно стала заложницей своего нанимателя.
Лариса Андреева:
От неё зависит не только стаж работы, но и размер пенсионных выплат. А утеря такого документа может быть чревата серьёзными последствиями.
Лариса Андреева:
Он обманул много людей. Ему можно распоряжаться чужими судьбами?! Это нормально? Почему я должна страдать? Почему мой ребенок должен страдать?
Восстановить утерянный документ можно, но в таком случае наниматель обязан выдать дубликат трудовой книжки не позднее 15 календарных дней со дня увольнения. Если после увольнения работника прошло более шести месяцев, прежний наниматель обязан выдать справку о периоде работы, которая является основанием для заведения дубликата трудовой книжки. За удержание или невыдачу документа работодателю придется отвечать перед законом.
Дарина Гулюта, юрист:
Раиса Николаевна – бывшая напарница Ларисы Андреевой. О прошлой работе женщина вспоминает с ужасом, ведь женщина работала бесплатно и постоянные ссоры с руководством были в порядке вещей.
Женщина:
Сегодня от организации ни осталось и следа. Юридический адрес был несколько раз изменён, а рабочие телефоны молчат. Предпочитает отмалчиваться и руководитель компании.
Женщина:
Сегодня количество недобросовестных работодателей растёт. На словах часто обещают «золотые горы», а на деле – кража документов и ужасные условия труда. За это предусмотрена ответственность.
Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В группе риска – безработные, оказавшиеся в тяжелом материальном положении. И как только на горизонте замаячит, казалось бы, выгодное предложение, сами того не подозревая, соглашаясь, жертвы оказываются в руках аферистов.
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Что делать, если любимая работа легла на плечи тяжким грузом? и как не стать заложником бывших работодателей? Пытки, насилие, принуждение к труду – это не крик из...
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