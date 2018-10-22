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«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

23.10.2018 10:31 — Разное | СТВ  
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Что делать, если любимая работа легла на плечи тяжким грузом? и как не стать заложником бывших работодателей? Пытки, насилие, принуждение к труду – это не крик из прошлого, а реальность. В 2016 году Беларусь всколыхнула шокирующая новость: более 50 белорусов попали в трудовое рабство в Воронежской области.

Работать их заставляли по 17 часов в сутки, жить – в старых бараках.

«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

Не менее жуткая история приключилась в 2018 году с 43-летним белорусом, который уехал на заработки в Сочи.

Хозяева отобрали у него паспорт, не платили и даже пытали.

«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

О своей прошлой работе и минчанка Лариса Андреева вспоминает с дрожью в голосе и слезами на глазах. По словам женщины, она невольно стала заложницей своего нанимателя.

«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

Лариса Андреева:
Это – моё рабочее место. Здесь проработала с октября 2014 года до 31 декабря 2015 года. За декабрь 2015 года зарплату нам не выплатили. Наш хозяин Вьюнов Михаил Борисович до сих пор не вернул мне трудовую книжку. И не только мне, таких людей очень-очень много.

Трудовая книжка – один из самых важных документов.

От неё зависит не только стаж работы, но и размер пенсионных выплат. А утеря такого документа может быть чревата серьёзными последствиями.

«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

Лариса Андреева:
Я работаю по договору подряда, я не могу официально устроиться на хорошо оплачиваемую работу. У меня на иждивении несовершеннолетний ребёнок, я воспитываю его одна, у меня куча долгов. Весь мой стаж пошёл насмарку, потому что у меня нет трудовой книжки и мне нужно всё начинать с нуля.

Он – действительно, мошенник!

Он обманул много людей. Ему можно распоряжаться чужими судьбами?! Это нормально? Почему я должна страдать? Почему мой ребенок должен страдать?

Восстановить утерянный документ можно, но в таком случае наниматель обязан выдать дубликат трудовой книжки не позднее 15 календарных дней со дня увольнения. Если после увольнения работника прошло более шести месяцев, прежний наниматель обязан выдать справку о периоде работы, которая является основанием для заведения дубликата трудовой книжки. За удержание или невыдачу документа работодателю придется отвечать перед законом.

«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

Дарина Гулюта, юрист:
При задержке выдачи трудовой книжки по вине нанимателя работнику выплачивается средний заработок за всё время. И дата увольнения изменяется на дату выдачи трудовой книжки.

Раиса Николаевна – бывшая напарница Ларисы Андреевой. О прошлой работе женщина вспоминает с ужасом, ведь женщина работала бесплатно и постоянные ссоры с руководством были в порядке вещей.

«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

Женщина:
Это – аферист, очень крупный. Он ходит в суд, как на работу. Он судится со своими жертвами, которых он обманул.

Сегодня от организации ни осталось и следа. Юридический адрес был несколько раз изменён, а рабочие телефоны молчат. Предпочитает отмалчиваться и руководитель компании.

Женщина:
Это – рабовладелец. Он фирмы банкротит, он просто рабов держит. Не платя зарплату, забрав трудовые книжки.

Заложники и рабы.

Сегодня количество недобросовестных работодателей растёт. На словах часто обещают «золотые горы», а на деле кража документов и ужасные условия труда. За это предусмотрена ответственность.

«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Уголовный кодекс РБ устанавливает уголовную ответственность за преступления, связанные с вербовкой, перевозкой, передачей, укрывательством, получением человека в целях эксплуатации. В данном случае под эксплуатацией следует понимать незаконное принуждение человека к выполнению работ или оказанию услуг, в случае, если по независящим от него обстоятельствам, человек не может отказаться от выполнения этих работ и услуг. Такие действия, в соответствии с нашим законодательством, наказываются лишением свободы на минимальный срок – 3 года, и максимальный срок – до 15 лет с конфискацией имущества.

В группе риска – безработные, оказавшиеся в тяжелом материальном положении. И как только на горизонте замаячит, казалось бы, выгодное предложение, сами того не подозревая, соглашаясь, жертвы оказываются в руках аферистов.

 
Теги: Новости
 
 
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Что делать, если любимая работа легла на плечи тяжким грузом? и как не стать заложником бывших работодателей? Пытки, насилие, принуждение к труду – это не крик из...
 
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