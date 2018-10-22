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В Гомель доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

23.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Гомель доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской и крест-мощевик с частицей Ризы Господней будут доставлены из Элистинской епархии (Республика Калмыкия) в Гомель в начале ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской епархии Белорусской православной церкви.

Ковчег с мощами Матроны Московской и крест-мощевик доставят в Гомель 3 ноября. Святыни прибудут в храм Преображения Господня.

Традиционно на поклон реликвиям приходят тысячи горожан и приезжих. Матрона Московская - одна из самых почитаемых русских святых ХХ столетия. Родившись слепой, она обладала даром предвидения, исцеляла страждущих, предсказывала важные исторические события. Задолго до официальной канонизации почиталась верующим народом. Считается, что по молитвам блаженной старицы происходят чудеса и исцеления.

Крест-мощевик изготовлен из серебра в форме русского трилистного креста. В нем помещены мощи 21 святого. Согласно надписям, в центре креста-мощевика - частица Ризы Господней.

Как сообщили в информационном отделе Гомельской епархии, поклониться святыням можно будет ежедневно с 8.00 до 20.00 по 25 ноября. Регулярно будут совершаться молебны и акафисты.

 

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Теги: Гомель
 
 
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Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской и крест-мощевик с частицей Ризы Господней будут доставлены из Элистинской епархии (Республика...
 
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