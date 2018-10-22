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Два неизданных рассказа Хемингуэя опубликуют в 2019 году

23.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Два неизданных рассказа Хемингуэя опубликуют в 2019 году

Два никогда не издававшихся рассказа Эрнеста Хемингуэя будут опубликованы летом 2019 года. Об этом сообщило 22 октября агентство Associated Press со ссылкой на директора литературного наследия Хемингуэя Майкла Катакиса.

Речь идет о написанных в середине 1950-х годов рассказах "The Monument" и "Indian Country and the White Army" ("Монумент" и "Страна индейцев и белая армия"). Они будут включены в новое издание собрания сочинений автора вместе с романом "По ком звонит колокол" и рассказом "Комната с видом на сад", опубликованными ранее в этом году в журнале "The Strand Magazine".

В 1956 году Хемингуэй написал пять рассказов о временах, когда он был корреспондентом во время Второй мировой войны. Он не хотел публиковать эти произведения при жизни и попросил издателя Чарльза Скрибнера сделать это после его смерти.

Несколько лет назад один из рассказов был опубликован, еще один в этом году. Только одно произведение Хемингуэя того времени останется неизданным.

Источник: БЕЛТА

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Два никогда не издававшихся рассказа Эрнеста Хемингуэя будут опубликованы летом 2019 года. Об этом сообщило 22 октября агентство Associated Press со ссылкой на...
 
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