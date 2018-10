Белорусский проект оцифровал все поля США и Европы и готовит революцию в сельском хозяйстве

Agriculture is the new sexy — уверен Вячеслав Мазай. Он — сооснователь компании OneSoil, которая готовит «революцию в мировом сельском хозяйстве». Сейчас в ней 17 сотрудников и 26 тысяч пользователей-фермеров. Компания оцифровала тысячи гектаров полей Европы и США, используя только открытые данные. По словам разработчиков, никто в мире такого еще не делал.

«Со спутника видно всё»

Недавно команда OneSoil выпустила бесплатное мобильное приложение Scouting и веб-платформу с более широким функционалом. Они позволяют следить за состоянием полей и делать заметки о проблемных зонах в режиме реального времени. Четыре месяца назад проект запустился в Европе, месяц назад — в США.

— Мы сделали простой инструмент, который позволяет фермеру за секунду получить рекомендации по своему полю. При этом ему не нужно прилагать никаких усилий, — рассказывает Вячеслав.



Вячеслав Мазай, сооснователь OneSoil

В сервисе можно увидеть любое поле — и свое, и соседское, и белорусское, и нидерландское. Алгоритмы автоматически устанавливают границы поля и определяют культуру, растущую на нем, — например, пшеницу, картофель или бобовую культуру. Еще они вычисляют «вегетационный индекс» — как взошла та или иная культура.

— Мы оцифровали все поля в Европе и США. Мы знаем, как выглядит поле, знаем его расположение и границы. Знаем, какие культуры на этом поле растут сейчас и какие росли раньше, — объясняет сооснователь проекта. — Со спутника видно всё. Ты видишь, где посажено, где не посажено, где убрано, где скошено, где перелили удобрений. Всё сразу заметно — скрыть нельзя. Снимки обновляются почти каждый день.



Изображение: scouting.onesoil.ai

«Данные лежали 30 лет, с ними еще никто так не работал»

В основе этого анализа — снимки Геологической службы США и европейской программы Copernicus, снятые в видимом и инфракрасном диапазонах, а также другие данные. При этом никакой тайной слежки разработчики не устраивали.

— Это публичные данные, мы не запускаем какие-то свои секретные спутники. Данные лежали 30 лет, их много, и с ними еще никто не работал так, как мы. Никто не состыковывал их вместе. Мы решили сделать такую революцию: взяли все публичные данные, «завернули» в алгоритмы и получили ценную информацию.

По подсчетам разработчиков, на разметку границ всех полей США и Европы вручную ушло бы 90 лет. У OneSoil это заняло несколько лет подготовки и полгода разработки. Разработчики обучили алгоритмы, чтобы те продолжили работу без участия живых людей.

«Для обычного фермера все бесплатно навсегда»

Пользователи этой платформы — фермеры, у которых есть свои поля.

— У нас в системе зарегистрировано 26 тысяч фермеров, — делится цифрами Вячеслав. — Они ежедневно пользуются нашей платформой, наблюдают за полями, мониторят развитие, ставят заметки. Они выходят с мобильным приложением в поле, изучают проблемные участки и делятся заметками со своими консультантами и агрономами.



Изображение: blog.onesoil.ai

Создатели платформы уверены, что она помогает фермерам экономить сотни тысяч долларов. Один из источников экономии — более точное внесение удобрений.

— Удобрения вносятся не всегда правильно. Часто это делают сплошняком — одна норма на все поле, — отмечает собеседник. — Мы можем это исправить при помощи дифференцированного внесения удобрения. Мы разбиваем поле на разные участки, а фермеры вносят на них разное количество удобрений, и за счет этого экономят деньги.

На первых этапах команда работала на собственные средства. В 2017 году проект получил инвестиции в размере 500 тысяч долларов в предпосевном раунде от фонда Haxus и ангельских инвесторов Юрия Мельничека и Леонида Лознера. После этого команда выросла с 6 человек до 17.

Для большинства пользователей платформа не требует оплаты.

— Для обычного фермера все бесплатно навсегда. Если это агрохолдинг или крупное хозяйство, у которого тысяча полей, мы для них можем делать дополнительные разработки за отдельную плату.

«Мы отличаемся от ребят, которые сидят в офисе»

Фермеры активно делятся впечатлениями с разработчиками: шлют отзывы в Google Play, пишут в поддержку, даже отправляют видео.

— Как-то греческий фермер присылал ролик, как он едет на тракторе. На фоне играет какая-то греческая музыка, и он просто снимает на телефон свои поля. Решил с нами поделиться таким видео. Мы ему в ответ записали видео из офиса, — с улыбкой вспоминает Вячеслав.

Команда и сама регулярно выезжает «в поле» — к примеру, чтобы поставить эксперимент.

— Мы отличаемся от многих других ребят, которые делают что-то в сельском хозяйстве, но сидят в офисе. Они не знают, как выглядит рапс и кукуруза. Мы в офисе сидим, конечно, но всегда рады выехать на природу. Поэтому у нас всегда много материала «с полей».





«Данные — новая нефть»

Сегодня OneSoil запускает новый проект — интерактивную карту всех полей Европы и США. На ней есть информация по основным культурам на 60 миллионах полей за последние три года.

— Это красивая визуализация того, что мы умеем делать. Мы хотим показать наши технологии через эту карту, — объясняет Вячеслав.

Основные метрики, которые можно увидеть на карте — это относительный уровень урожайности, размеры и количество полей по странам и регионам, а также рейтинг сельскохозяйственных культур. В этот же день карта попала на самый популярный американский агрегатор стартапов Product Hunt.



Карта OneSoil Map, изображающая разнообразие культур в Европе



Данные о конкретном поле в США: тип культуры, график развития культуры и размер поля



Рейтинг урожайности кукурузы



Распределение стран по количеству полей. Чем темнее цвет — тем больше полей

У команды в планах создать модель с прогнозом урожайности для конкретных полей. Алгоритм проанализирует те данные, что у него есть, и подскажет фермеру, что посадить в следующем году, чтобы собрать максимальный урожай.

Еще один проект — новый продукт с аналитикой, полезной для других игроков рынка. Это будут продавцы удобрений, семян, агротехники, биржевые игроки, банки и страховые компании. Разработчики планируют запустить его в 2019 году.





Вячеслав уверен: сельское хозяйство — прибыльная отрасль.

— Сельское хозяйство — самая неоцифрованная отрасль, поэтому мы решили пойти в агротех. Мы поняли, что сможем заняться оцифровкой данных и помочь всем фермерам в мире, — рассказывает предприниматель. — Данные — новая нефть. На их основе можно делать разного рода аналитику, отчеты. Данные можно продавать. Кто владеет данными — тот владеет миром.