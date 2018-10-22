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Слуцкий райисполком выставил три жилых помещения коммерческого использования
23.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В соответствии с Положением об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, Слуцкий райисполком проинформировал граждан о наличии в свободных жилых помещений коммерческого использования.
Ещё одна квартира коммерческого использования, предоставляется гражданам в связи с характером их трудовых отношений.
Заявления о предоставлении жилого помещения коммерческого использования необходимо подавать в Службу «одно окно» Слуцкого районного исполнительного комитета в течение 15 календарных дней со дня размещения информации.
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Слуцкий райисполком проинформировал граждан о наличии в свободных жилых помещений коммерческого использования и предоставляемых в связи с характером работы.
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