Слуцкий райисполком выставил три жилых помещения коммерческого использования

В соответствии с Положением об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, Слуцкий райисполком проинформировал граждан о наличии в свободных жилых помещений коммерческого использования.

одна комната в двухкомнатной квартире № 59 площадью 23,58/13,8 кв. метров в жилом доме № 10 по ул. Ленинская, (благоустроенная, расположена на 5-ом этаже). Размер платы за пользование рассчитывается следующим образом: общая площадь 23,58 кв. метра х 0,2 базовой величины (4,90 рублей) х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения).

однокомнатная квартира № 7 площадью 35,2/17,3 кв. метров в жилом доме по ул. Зеленая, 5а (благоустроенная, расположена на 2-ом этаже). Размер платы за пользование рассчитывается следующим образом: общая площадь 35,2 кв. метра х 0,2 базовой величины (4,90 рубля) х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения).

Ещё одна квартира коммерческого использования, предоставляется гражданам в связи с характером их трудовых отношений.

однокомнатная квартира № 53 площадью 42,0/20,2 кв. метров в жилом доме по пер. Чайковского 1-ый, 3 (благоустроенная). Размер платы за пользование жилым помещением рассчитывается следующим образом: общая площадь 42,0 кв. метра х 0,2 базовой величины (4,9 бел. рублей) х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения) х 0,1 (понижающий коэффициент).

Заявления о предоставлении жилого помещения коммерческого использования необходимо подавать в Службу «одно окно» Слуцкого районного исполнительного комитета в течение 15 календарных дней со дня размещения информации.