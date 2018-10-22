Ким Кардашьян разделась и рассказала, что испытывает неловкость, обсуждая секс

Жена Канье Уэста, американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян, в воскресенье отпраздновавшая свое 38-летие, стала звездой юбилейного выпуска эротического издания Richardson, пишет The Flow.





Съемка Стивена Кляйна вдохновлена эстетикой аниме-триллера «Идеальная грусть». Интервьюировал Ким ее друг, писатель Брэт Истон Эллис, прославившийся как автор романа «Американский психопат». В ходе беседы Ким призналась:

— Мне становится некомфортно, когда я разговариваю о сексе. В этом я, скорее, консервативна. Могу явиться на площадку и полностью раздеться для съемок перед командой из 50 человек, но если мы тет-а-тет, в интимной обстановке, в постели, я становлюсь робкой и незащищенной. Внутри меня определенно уживаются две личности.



























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