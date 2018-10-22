Квартиры в новостройках госзастройщиков всегда пользовались спросом по двум причинам: дешевле, чем у частника, и надежнее. Поэтому граждане бдительно следят за выходом проектных деклараций от УКСов и не ленятся стоять в очередях сутками. REALTY.TUT.BY посмотрел, что сейчас строят в Минске госзастройщики и почем продают без всяких очередей.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

МДК

Минский домостроительный комбинат строит дом на улице Академика Купревича (Первомайский район). Дом монолитно-каркасный, трехсекционный, 16-этажный, рассчитанный на 235 квартир, с техническим подпольем и техническим этажом. Высота типового этажа — 3 метра.

По этому объекту в начале октября вышла вторая проектная декларация. В долевое строительство предложили 40 квартир (с включенным в стоимость строительства квартиры машино-местом): однокомнатные по 43−50 квадратных метра, двухкомнатные — 57−63 «квадрата» и трехкомнатные площадью 80−94 квадратных метра.



Изображение: minskdsk.by/

— Квартиры с маленьким метражом уже разобрали, но они обязательно будут в следующей проектной декларации, — сообщил застройщик. Цена квадратного метра:

— в однокомнатных квартирах (от 48 м²) — с открытым машино-местом в двухэтажной гараж-стоянке на 191 машино-место — 1173 доллара, с крытым машино-местом -1200;

— в двухкомнатных (63 м²) — с открытым машино-местом в двухэтажной гараж-стоянке на 191 машино/место — 1118 долларов США, с крытым машино-местом — 1137 долларов;

— в трехкомнатных (80−94 м²) — с открытым машино-местом в двухэтажной гараж-стоянке на 191 машино/место — 1068 долларов США, с крытым машино-местом-1082 долларов

Проектом предусматривается свободная планировка квартир, за исключением ванных, туалетов и ниш инженерного оборудования.

Дом планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.

МАПИД

Мапид строит жилой комплекс в границах улиц Матусевича — Глебки — проезда Масюковщина — Масюковщина — Колесникова, состоящий из трех домов. Квартиры продаются через жилищные облигации: одна облигация равна одному квадратному метру. Согласно проектной декларации, вышедшей в октябре, жилищные облигации считают по 2300 рублей. Цена для всех квартир, независимо от метража, одинаковая и действительна только для октября, сообщили в отделе продаж компании.



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Дома крупнопанельные, 10-этажные, 59-квартирные. В каждой секции есть встроенное помещение товарищества собственников.

Планируемый срок введения домов в эксплуатацию — второй квартал 2019 года.

УКС Фрунзенского района

УКС Фрунзенского района строит 16-этажный крупнопанельный дом в границах улиц Шаранговича — Горецкого — Рафиева. В проектной декларации, которая вышла в конце сентября, дольщикам предложили 56 квартир: 43 однокомнатных и 22 двухкомнатных. Квартиры почти разобрали. Осталось три «однушки» по 50 квадратных метров, с ценой «квадрата» 2205 рублей.

— В сентябрьской декларации предложили только шесть этажей. Декларации по дому еще будут выходить, но когда точно и сколько будет стоить квадратный метр, пока сказать не могу, — рассказали в УКСе.

Дом будет состоять из двух секций на 159 квартир. В квартирах объединено пространство прихожих, кухонь и жилых комнат. Лоджии остекленные, в однокомнатных квартирах, расположенных в торцах здания, выполнены без остекления. Финишная отделка квартир не предусмотрена, говорится в проектной декларации.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — октябрь 2019 года.

Минское ЖКХ

Минское ЖКХ строит третью секцию ЖК «Малая Грушевка» в границах улиц Дзержинского — Щорса — Железнодорожной — пер. Разинского — пер. 1-го Извозного.

Дом монолитно-каркасный, 15-этажный. В долевое строительство предлагают квартиры свободной планировки без перегородок между комнатами, кухнями и коридорами.

Цена квадратного — 2300 рублей в «однушках» и «двушках» и 2016 рублей — в «трешках».





— Однокомнатные (44−49 м²) и трехкомнатные (89−95 м²) почти все разобрали, осталось по две квартиры. А вот двухкомнатные (68−72 м²) еще есть — всего 38 квартир. Дом планируется к сдаче в апреле 2019 года, а заселение — в мае.

УКС Заводского района

УКС Заводского района строит первый дом ЖК «Малая родина» в квартале улиц Кулешова — Шишкина. Это, напомним, территория бывшей воинской части. Всего тут планируют построить девять домов: два арендных, два для очередников и семь для дольщиков.



Фото: realt.by

Первые две партии квартир в строящемся доме расхватали сразу же после выхода проектных деклараций по ним. Напомним, квадратный метр стоил 2000 рублей.

Очередная проектная декларация по дому выйдет в ноябре. Какой будет цена квадратного метра, пока не сообщается.



Изображение:uks-zav.by

Напомним, первый дом ЖК «Малая Родина» будет панельным, 16-этажным, 378-квартирным. Сдать обещают в августе 2019 года.

УКС Ленинского района

УКС Ленинского района строит монолитно-каркасный дом (№ 3 по генплану) в микрорайоне Лошица-6. Дом будет состоять из восьми секций переменной этажности: 1−6 секции — 10 этажей, 7−8 — 7 этажей.



Изображение: lenuks.by

— В долевое строительство пока есть только однокомнатные квартиры площадью 35−52 квадратных метра. При рассрочке квадратный метр будет стоить 1150 долларов в эквиваленте, про 100-% оплате — 1120 долларов. Проектная декларация, где будут предложены двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, выйдет в ноябре-декабре, — рассказали в УКСе.



Изображение: lenuks.by

Ориентировочная сдача дома в эксплуатацию — август 2020 года.

УКС «Запад»

УКС «Запад» сейчас строит жилье в основном для очередников. Один из объектов, где квартиры предлагали в долевое строительство, каркасно-блочная высотка на улице Чюрлёниса. Сейчас распродают остатки — четыре трехкомнатные квартиры площадью 93,5 квадратных метра по цене 1100 долларов за «квадрат».



Фото: uks-m.by