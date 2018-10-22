ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где искать дешевые квартиры от госзастройщиков: обзор "уксовких" новостроек Минска

23.10.2018 11:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Квартиры в новостройках госзастройщиков всегда пользовались спросом по двум причинам: дешевле, чем у частника, и надежнее. Поэтому граждане бдительно следят за выходом проектных деклараций от УКСов и не ленятся стоять в очередях сутками. REALTY.TUT.BY посмотрел, что сейчас строят в Минске госзастройщики и почем продают без всяких очередей.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

МДК

Минский домостроительный комбинат строит дом на улице Академика Купревича (Первомайский район). Дом монолитно-каркасный, трехсекционный, 16-этажный, рассчитанный на 235 квартир, с техническим подпольем и техническим этажом. Высота типового этажа — 3 метра.

По этому объекту в начале октября вышла вторая проектная декларация. В долевое строительство предложили 40 квартир (с включенным в стоимость строительства квартиры машино-местом): однокомнатные по 43−50 квадратных метра, двухкомнатные — 57−63 «квадрата» и трехкомнатные площадью 80−94 квадратных метра.


Изображение: minskdsk.by/

— Квартиры с маленьким метражом уже разобрали, но они обязательно будут в следующей проектной декларации, — сообщил застройщик. Цена квадратного метра:

— в однокомнатных квартирах (от 48 м²) — с открытым машино-местом в двухэтажной гараж-стоянке на 191 машино-место — 1173 доллара, с крытым машино-местом -1200;

— в двухкомнатных (63 м²) — с открытым машино-местом в двухэтажной гараж-стоянке на 191 машино/место — 1118 долларов США, с крытым машино-местом — 1137 долларов;

— в трехкомнатных (80−94 м²) — с открытым машино-местом в двухэтажной гараж-стоянке на 191 машино/место — 1068 долларов США, с крытым машино-местом-1082 долларов

Проектом предусматривается свободная планировка квартир, за исключением ванных, туалетов и ниш инженерного оборудования.

Дом планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.

МАПИД

Мапид строит жилой комплекс в границах улиц Матусевича — Глебки — проезда Масюковщина — Масюковщина — Колесникова, состоящий из трех домов. Квартиры продаются через жилищные облигации: одна облигация равна одному квадратному метру. Согласно проектной декларации, вышедшей в октябре, жилищные облигации считают по 2300 рублей. Цена для всех квартир, независимо от метража, одинаковая и действительна только для октября, сообщили в отделе продаж компании.


Изображение: mapid.by

Дома крупнопанельные, 10-этажные, 59-квартирные. В каждой секции есть встроенное помещение товарищества собственников.

Планируемый срок введения домов в эксплуатацию — второй квартал 2019 года.

УКС Фрунзенского района

УКС Фрунзенского района строит 16-этажный крупнопанельный дом в границах улиц Шаранговича — Горецкого — Рафиева. В проектной декларации, которая вышла в конце сентября, дольщикам предложили 56 квартир: 43 однокомнатных и 22 двухкомнатных. Квартиры почти разобрали. Осталось три «однушки» по 50 квадратных метров, с ценой «квадрата» 2205 рублей.

— В сентябрьской декларации предложили только шесть этажей. Декларации по дому еще будут выходить, но когда точно и сколько будет стоить квадратный метр, пока сказать не могу, — рассказали в УКСе.

Дом будет состоять из двух секций на 159 квартир. В квартирах объединено пространство прихожих, кухонь и жилых комнат. Лоджии остекленные, в однокомнатных квартирах, расположенных в торцах здания, выполнены без остекления. Финишная отделка квартир не предусмотрена, говорится в проектной декларации.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — октябрь 2019 года.

Минское ЖКХ

Минское ЖКХ строит третью секцию ЖК «Малая Грушевка» в границах улиц Дзержинского — Щорса — Железнодорожной — пер. Разинского — пер. 1-го Извозного.

Дом монолитно-каркасный, 15-этажный. В долевое строительство предлагают квартиры свободной планировки без перегородок между комнатами, кухнями и коридорами.

Цена квадратного — 2300 рублей в «однушках» и «двушках» и 2016 рублей — в «трешках».


— Однокомнатные (44−49 м²) и трехкомнатные (89−95 м²) почти все разобрали, осталось по две квартиры. А вот двухкомнатные (68−72 м²) еще есть — всего 38 квартир. Дом планируется к сдаче в апреле 2019 года, а заселение — в мае.

УКС Заводского района

УКС Заводского района строит первый дом ЖК «Малая родина» в квартале улиц Кулешова — Шишкина. Это, напомним, территория бывшей воинской части. Всего тут планируют построить девять домов: два арендных, два для очередников и семь для дольщиков.


Фото: realt.by

Первые две партии квартир в строящемся доме расхватали сразу же после выхода проектных деклараций по ним. Напомним, квадратный метр стоил 2000 рублей.

Очередная проектная декларация по дому выйдет в ноябре. Какой будет цена квадратного метра, пока не сообщается.


Изображение:uks-zav.by

Напомним, первый дом ЖК «Малая Родина» будет панельным, 16-этажным, 378-квартирным. Сдать обещают в августе 2019 года.

УКС Ленинского района

УКС Ленинского района строит монолитно-каркасный дом (№ 3 по генплану) в микрорайоне Лошица-6. Дом будет состоять из восьми секций переменной этажности: 1−6 секции — 10 этажей, 7−8 — 7 этажей.


Изображение: lenuks.by

— В долевое строительство пока есть только однокомнатные квартиры площадью 35−52 квадратных метра. При рассрочке квадратный метр будет стоить 1150 долларов в эквиваленте, про 100-% оплате — 1120 долларов. Проектная декларация, где будут предложены двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, выйдет в ноябре-декабре, — рассказали в УКСе.


Изображение: lenuks.by

Ориентировочная сдача дома в эксплуатацию — август 2020 года.

УКС «Запад»

УКС «Запад» сейчас строит жилье в основном для очередников. Один из объектов, где квартиры предлагали в долевое строительство, каркасно-блочная высотка на улице Чюрлёниса. Сейчас распродают остатки — четыре трехкомнатные квартиры площадью 93,5 квадратных метра по цене 1100 долларов за «квадрат».


Фото: uks-m.by

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
"Это низко просто, по-бабски". Хоккеист сборной России - о поведении Кокорина и Мамаева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика