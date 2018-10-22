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"Это низко просто, по-бабски". Хоккеист сборной России - о поведении Кокорина и Мамаева

23.10.2018 11:28 — Разное | Tut.by  
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Лучший бомбардир «Коламбуса» и форвард сборной России Артемий Панарин в интервью с корреспондентом «Спорт-Экспресса» Артемом Веневцевым обсудил нашумевшие драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Москве, а также скандал после титульного боя UFC в Лас-Вегасе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.


Артемий Панарин. Фото: iihfworlds2016.com

— В России все обсуждают ситуацию с футболистами — Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Какое ваше мнение?

— СМИ, конечно, раздувают историю, но, думаю, футболисты это заслужили, учитывая, как себя повели. Каждый мог бы оказаться на их месте в том смысле, что подраться, по моему мнению, можно всегда — на улице или еще где-то. Но толпой когда одного избиваешь — это низко просто, по-бабски. У меня только негативный взгляд на них сейчас. Хотя я понимаю, что там была тусовка, мозг не всегда соображает на ней хорошо. Надеюсь, что им стыдно за эти поступки, и что они не гордятся тем, что избили человека, который завтракал там.

— А у вас в Коркино бывали в детстве такие случаи?

— Нет, чтобы колбасить одного толпой — такого никогда.

— От футбола перейдем к ММА — смотрели бой Хабиба и Конора?

— Да, конечно. Смотрели у Бобровского, очень понравилось, поздравляю Хабиба — красава! Очень рады были, переживали, кричали — американцы-соседи, наверное, были в шоке немножко, потому что мы просто орали. Я не мог уснуть, у нас тренировка была на следующее утро, а я ходил и говорил Алисе (девушка Панарина Алиса Знарок): «Ну нет, ну ты видела, как он ему челюсть чуть не свернул?». Хабиб — красавец, он показал молодежи, которая смотрела поединок, пример достойного поведения, как должно быть …

— До боя?

— До боя, да и после. Все бы не прочувствовали этот дух, если бы он победил Конора и сказал просто: «Ну, я выиграл».

— То есть, вы поддерживаете, что он прыгнул в зал?

— Да, поддерживаю. Пусть все и говорят, что это смазало впечатление, что ему не вручили чемпионский пояс. А смысл? Его бы только освистали. Что не понравилось — судья в клетке был чистый бизнесмен. Макгрегор столько правил нарушил, а арбитр стоял и смотрел — это смешно выглядело. Возвращаясь к примеру молодежи — Конор делает деньги, но все молодые ребята, школьники на него смотрят и начинают себя так же вести, как он. Это неправильно. Конор — хорошая машина для бизнеса для UFC, но красавец — Хабиб. Хорошо для Макгрегора, что судья там был — а то бы Хабиб не отпустил свой «замок».

— Сейчас все обсуждают потенциальный бой Хабиба и Флойда Мейвезера. Нужно его проводить?

— Я поддерживаю его проведение. Это плюс к популярности — хотя Хабиба и так весь мир уже знает. На этой теме можно и денег больших заработать. Не могу объяснить почему, но если бы я был на месте Хабиба — я бы принял в этом участие.

— Подрались бы с Мейвезером?

— Ну да, а что?

— По правилам бокса?

— Отец Хабиба же сказал, что он клинчевать будет. Надо ему просто клинч отработать, чтобы просто оторвать Мейвезеру голову.

— Даже собираются пригласить тренировать Хабиба Майка Тайсона и отца боксера Василия Ломаченко.

— Наверное, Хабибу больше Тайсон подойдет. В общем, если честно, я «за» такой бой — было бы прикольно, — сказал Артемий Панарин.

 
 
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Лучший бомбардир "Коламбуса" обсудил драки футболистов Кокорина и Мамаева, а также скандал после титульного боя UFC между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем...
 
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