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За взятку задержаны два сотрудника Транспортной инспекции по Гродненской области
За получение взятки задержаны два специалиста отдела контроля автомобильного транспортного филиала транспортной инспекции по Гродненской области. Об этом
Факт взяточничества был выявлен сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома. Милиционеры задержали двоих жителей областного центра 1979 и 1995 годов рождения сразу после совершения преступления.
— Сотрудники транспортной инспекции по Гродненской области останавливали автомобили, которые проходили транзитом по территории Гродненской области. Затем искали какие-либо нарушения, а после предлагали решить сложившуюся проблему более простым путем. 18 октября данные граждане получили денежные средства за благоприятное решение вопроса, который входит в их компетенцию, и были задержаны, — рассказали в УВД.
У милиционеров есть основания полагать, что этот случай был не единичным. Сейчас мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям схожего плана.
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Сейчас мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям схожего плана.
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