Во время взрыва на заводе в Гатчине погиб белорус

Задержан второй фигурант уголовного дела по факту взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.





взрыв на заводе произошел днем 19 октября . По последним данным, четыре человека погибли, еще семь пострадали, в том числе жители соседних домов и прохожие, которые находились в момент взрыва в жилом квартале на Речной улице, расположенной недалеко от предприятия. Напомним,. По последним данным, четыре человека погибли, еще семь пострадали, в том числе жители соседних домов и прохожие, которые находились в момент взрыва в жилом квартале на Речной улице, расположенной недалеко от предприятия.





Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).





По подозрению в совершении преступления был задержан главный инженер завода, которому было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он подозревается в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса на территории предприятия. По мнению следствия, главный инженер допустил к производству в цех для пиротехнических изделий третьего класса несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв.





22 октября следователи задержали второго фигуранта данного уголовного дела – директора ЗАО «Гатчинский завод «Авангард». Также была завершена процедура опознания погибших, их личности установлены. Жертвами взрыва стали гражданин Беларуси 1985 г.р. и трое граждан Таджикистана, о чем в установленном порядке уведомлены консульства данных республик.





В настоящее время по делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств чрезвычайного происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанному директору меры пресечения и предъявления обвинения. Расследование по делу продолжается.



