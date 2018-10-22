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Профсоюзы предлагают премировать работников за здоровый образ жизни

23.10.2018 10:36 — Разное | Партизан  
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Инициатива подразумевает моральное и материальное поощрение работников, которые ведут здоровый образ жизни. Профсоюзы намерены расширить такую практику. ФПБ выступает с инициативой внести в тарифные, местные соглашения и колдоговоры соответствующие положения.



Это предложение экспертов совсем не случайно. Цифры раскрывают четкую статистику. Если общее количество погибших и тяжело травмированных на производстве в области постепенно снижается, то все больше работников в последние годы умирают на рабочих местах. По причине естественной смерти в прошлом году умерли 45 работников (в 2016 году – 42), и уже в первом квартале нынешнего – 17 человек. Среди них преимущественно мужчины, более половины – в возрасте от 51 года до 60 лет. Основная причина смерти – сердечно-сосудистые заболевания. 

– Профсоюзы Гродненщины внесли предложения в Национальный профцентр по выработке конкретного плана мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у работников именно в возрасте старше 40, уделив особое внимание мужчинам, – сообщили в областном объединении профсоюзов. В соглашения и коллективные договоры рекомендуется включать нормы, согласно которым работников такого возраста не реже одного раза в пять лет будут направлять на углубленные медобследования за счет нанимателя. 

Среди предлагаемых мер также обязательное поощрение тех, кто заботится о собственном здоровье. 

В целом, если опираться на данные исследований, ситуация по производственному травматизму на Гродненщине остается стабильной. В нынешнем году погибли 8 человек (за аналогичный период прошлого – 7) и 56 (54) получили тяжелые травмы. Хотя это можно считать и статистической погрешностью. Среди основных причин несчастных случаев – несоблюдение должностными лицами требований законодательства и своих обязанностей по охране труда, невыполнение работниками элементарных требований безопасности, а также беспечность самих пострадавших или их коллег. 

Например, 33-летний штукатур СУ-221 ОАО «Гроднопромстрой» на объекте в Островце попытался перенести светодиодный прожектор, от удара электрическим током упал и получил тяжелые травмы. 
 
При переносе вентилятора зацепился за лежащий на полу кабель, упал и получил тяжелую травму 57-летний слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта гродненского ООО «Эко-Бел». 

51-летний машинист ДРСУ №189 КУП «Гроднооблдорстрой» не справился с управлением катка на лесной дороге,  съехал в кювет и опрокинулся, при этом получил тяжелые травмы. 

48-летний тракторист-машинист КСУП имени Адама Мицкевича в Мостовском районе, чтобы определить причину постороннего стука в барабане измельчающего аппарата комбайна, не придумал ничего лучше, чем просунуть руку в приемное отверстие, не дождавшись его полной остановки вращающихся по инерции режущих ножей. В результате лишился правой кисти. 

Чтобы свести к минимуму количество несчастных случаев, профсоюзы постоянно проводят рейды по охране труда. При этом посещают и предприятия, организации, на которых отсутствуют профсоюзные организации. В ходе таких рейдов выдаются представления и рекомендации на устранение нарушений требований охраны труда и Директивы № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Техническими инспекторами труда приостанавливается эксплуатация неисправного производственного оборудования, машин и механизмов, создающих угрозу для жизни и здоровья работников. В ходе проверок и мониторингов особое внимание уделяется обеспечению работающих средствами индивидуальной защиты, проведению необходимых инструктажей, стажировок и проверок знаний по вопросам охраны труда. 
 
Как отметил председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский, сегодня профсоюзам даны достаточно широкие полномочия для контроля за соблюдением норм и правил охраны труда. Они закреплены и в Уставе ФПБ, и в Законе «Об охране труда». Действует также Указ Президента № 240, в котором оговорены права и обязанности общественников в данной сфере. В обновленной редакции Директивы № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» профсоюзам рекомендовано повысить эффективность общественного контроля. Кроме того, у Федерации профсоюзов заключено Соглашение с Генеральной прокуратурой о взаимодействии в сфере защиты конституционных прав и гарантий трудящихся. 

СПРАВОЧНО 

Для пострадавших на производстве в областном соглашении, которое заключено между профсоюзами, нанимателями и облисполкомом, предусмотрена весомая поддержка. Так, руководителям предприятий рекомендовано единовременно выплачивать работнику, утратившему трудоспособность по вине нанимателя, сумму в размере одного среднемесячного заработка за каждый процент утраты трудоспособности. Семье погибшего на производстве, помимо установленного законодательством возмещения ущерба, предусмотрена материальная помощь в размере не менее десяти годовых заработков. 
Профсоюзы контролируют и выполнение обязательств по охране труда.  Так, по итогам прошлого года в соответствии с нормами областного соглашения 5 семьям погибших на производстве и 22 работникам, утратившим трудоспособность, начислено более 630 тысячи рублей единовременной материальной помощи. 

Профсоюзы предлагают премировать работников за здоровый образ жизни
 

 
 
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Инициатива подразумевает моральное и материальное поощрение работников, которые ведут здоровый образ жизни. Профсоюзы намерены расширить такую практику. ФПБ...
 
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