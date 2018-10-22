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Книгу нашли во время подготовки выставки «Музей и церковь: XXI век» в Быховском районном историко-краеведческом музее. Выставку в Быхове готовили год. В музее сейчас выставлены экспонаты из собственных фондов, а также церковные предметы, которые принадлежат настоятелю Быховской Троицкой церкви протоиерею Николаю Павловичу.







Федор Козел — исторический персонаж, связанный со знаменитым восстанием Василя Ващилы в Кричевском старостве в 1743−44 годах. Именно Козел подписал смертный приговор некоторым участникам восстания. По мнению музейных работников, книга интересна не только своим возрастом, но своей исторической канвой и привязкой к Могилевской области.