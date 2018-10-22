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Нацбанк запустит сервис мгновенных платежей в будущем году
23.10.2018 11:15 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Опытная эксплуатация сервиса начнется с 1 января, промышленная – с 1 июля 2019 года.
Об этом сообщил зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", передает
По словам Калечица, сервис мгновенный платежей - это базовый проект для многих стран, который позволит предприятиям и физлицам проводить платежи в режиме реального времени. Новый сервис будет работать в режиме 24/7 и обеспечит возможность получения денежных средств в течение одной минуты.
Оператор и концепция сервиса уже готовы, сейчас ведется доработка технической составляющей проекта. Его старт намечен на будущий год.
Банки будут участвовать в системе мгновенных платежей на добровольной основе, пояснил Калечиц.
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Опытная эксплуатация сервиса начнется с 1 января, промышленная – с 1 июля 2019 года.
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