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ГКСЭ проводит экспертизу по факту смерти роженицы в Минске
23.10.2018 11:36 — Разное | Аргументы и факты
Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз проводят судебно-медицинскую экспертизу по факту смерти роженицы в Минске. Об этом сообщил главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор ГУРКО.
Свое мнение о трагедии уже высказали комиссии Министерства здравоохранения и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, пишет
Напомним, что трагический инцидент произошел в августе 2018 года в роддоме 6-й столичной больницы. По мнению специалистов, ситуация развивалась очень быстро. В течение двух дней лучшие врачи боролись за жизнь женщины.
По словам главврача, у нее был очень сложный диагноз — эмболия амниотической жидкостью из-за попадания околоплодных вод в кровоток роженицы. Во всех странах мира при такой патологии летальность пациентов превышает 90%, пояснил он.
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Об этом сообщил главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор Гурко.
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