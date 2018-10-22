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ГКСЭ проводит экспертизу по факту смерти роженицы в Минске

23.10.2018 11:36 — Разное | Аргументы и факты  
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ГКСЭ проводит экспертизу по факту смерти роженицы в Минске
БЕЛТА

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз проводят судебно-медицинскую экспертизу по факту смерти роженицы в Минске.  Об этом сообщил главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор ГУРКО.

Свое мнение о трагедии уже высказали комиссии Министерства здравоохранения и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, пишет БЕЛТА.

Напомним, что трагический инцидент произошел в августе 2018 года в роддоме 6-й столичной больницы. По мнению специалистов, ситуация развивалась очень быстро. В течение двух дней лучшие врачи боролись за жизнь женщины.

По словам главврача, у нее был очень сложный диагноз — эмболия амниотической жидкостью из-за попадания околоплодных вод в кровоток роженицы. Во всех странах мира при такой патологии летальность пациентов превышает 90%, пояснил он.
 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор Гурко.
 
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