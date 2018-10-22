ГКСЭ проводит экспертизу по факту смерти роженицы в Минске

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз проводят судебно-медицинскую экспертизу по факту смерти роженицы в Минске. Об этом сообщил главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор ГУРКО.

Свое мнение о трагедии уже высказали комиссии Министерства здравоохранения и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, пишет БЕЛТА .

Напомним, что трагический инцидент произошел в августе 2018 года в роддоме 6-й столичной больницы. По мнению специалистов, ситуация развивалась очень быстро. В течение двух дней лучшие врачи боролись за жизнь женщины.

По словам главврача, у нее был очень сложный диагноз — эмболия амниотической жидкостью из-за попадания околоплодных вод в кровоток роженицы. Во всех странах мира при такой патологии летальность пациентов превышает 90%, пояснил он.

