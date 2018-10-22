Беларуский проект OneSoil попал в популярный агрегатор − нужна ваша поддержка

Беларуский проект OneSoil попал в самый популярный американский агрегатор стартапов Product Hunt. Вместе с этим команда опубликовала подробную карту полей Европы и США, над которой работали три года. Теперь стартапу нужна поддержка пользователей, чтобы подняться как можно выше. Вы можете проголосовать за беларусов.

Что за OneSoil

Это агротехнический стартап. OneSoil − бесплатная платформа для земледелия, которая автоматически распознает поля, определяет культуры и контролируют состояние посевов. В технологии используется машинное обучение и компьютерное зрение. В общем, стартап удобен и полезен для земледельцев − а уж такой аграрной стране, как Беларусь, так тем более.

Сегодня, 23 октября, команда запустила новый проект – карту OneSoil Map, которая позволяет исследовать и сравнивать поля и сельскохозяйственные культуры в Европе и США. Карту сразу же попала в агрегатор стартапов Product Hunt.

Разработчики заявляют, что пока что у карты OneSoil нет аналогов в мире. Для проекта команда использовала данные европейской программы Copernicus, алгоритмы машинного обучения и технологии Mapbox GL JS. На карте можно увидеть относительный уровень урожайности, размеры и количество полей по странам и регионам, а также рейтинг сельскохозяйственных культур.

В следующем году разработчики хотят добавить новые страны на карту. А в итоге стартап OneSoil намерен создать первый открытый источник данных о сельском хозяйстве во всём мире.