В Беларуси запустят систему мгновенных платежей. Что изменится для физлиц и компаний

В Беларуси намерены с 1 июля 2019 года запустить систему мгновенных платежей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц 23 октября в Минске на Международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ`2018», передает БелаПАН. FINANCE.TUT.BY разбирался, что будет представлять собой новая система мгновенных платежей, какие преимущества она предоставит белорусам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дмитрий Калечиц уточнил, что Нацбанк ставит целью создание и предложение потенциальным пользователям инновационного платежного сервиса, позволяющего осуществить перевод денежных средств от плательщика получателю в режиме времени, приближенном к реальному, так называемых мгновенных платежей. То есть платежи будут производиться в считанные минуты.

«Это базовый проект для многих стран, юрисдикций и финансовых рынков. Мы считаем, что его реализация в значительной степени позволит улучшить платежные сервисы для предприятий и населения, чтобы платежи были в режиме реального времени», — сказал замглавы Нацбанка.

По его словам, уже определен оператор такой системы, подготовлена концепция мгновенных платежей и проект нормативного правового акта, прорабатываются технические аспекты внедрения сервиса, идет активное взаимодействие с банкам и ИТ-сообществом. При этом участие для банков в системе мгновенных платежей будет добровольным.

Кто сможет воспользоваться новой системой?

Сервисом по мгновенным платежам смогут воспользоваться все участники рынка

платежей — юрлица и физлица, банки, небанковские кредитно-финансовые организации, государственный организации. Переводить деньги можно будет круглосуточно.

Какие плюсы от запуска системы?

Для потребителя платежи становятся доступны круглосуточно в режиме реального времени. Юрлица могут использовать мгновенные платежи для оперативной выплаты зарплаты, обязательных налоговых и иных выплат, расчетов с контрагентами, получения выручки.

«С точки зрения конкретных преимуществ, которые достигаются при использовании сервиса мгновенных платежей, например, в сфере мобильных платежей, следует отметить, что благодаря разовой привязке номера банковского счета к номеру мобильного телефона проведение платежей на базе систем мгновенных расчетов становится доступным просто по номеру мобильного телефона», — уточняют в Нацбанке.

«Благодаря мгновенной доступности денежных средств для конечного получателя сервис по мгновенным платежам обеспечивает увеличение оборачиваемости денежных средств в экономике. Максимальный эффект от использования сервиса по мгновенным платежам достигается за счет обеспечения его повсеместности (ubiquity)», — уточняют в Нацбанке.

Запуск нового сервиса позволит предоставить возможность банкам и их клиентам проведения платежей круглосуточно без выходных дней в режиме, максимально приближенном к режиму реального времени. Из других плюсов — ускорение оборачиваемости денежных средств в экономике, а также снижение транзакционных издержек по сравнению с другими платежными системами, уточняет регулятор.

Почему решили ввести системы мгновенных платежей?

Автоматизированная система межбанковских расчетов Нацбанка и платежные системы банков сейчас обеспечивают прием и обработку платежей в ограниченное время. Так, для системы BISS время приема платежей установлено с 9.00 до 16.45 в будние дни и не

функционируют в праздничные и выходные дни.

При этом по межбанковским расчетам, проведенным в системе BISS, время от списания денежных средств со счета плательщика до зачисления их конечному бенефициару может занимать до нескольких часов, отмечают в Нацбанке. Сейчас только два банка предоставляют своим клиентам возможность осуществления платежей внутри банка в режиме 24/7.

«Расчеты с поставщиками услуг и товаров по платежам, проведенным посредством смежных систем, происходят, как правило, на следующий день после совершения таких операций, то есть, в случае необходимости проведения платежа, требующего немедленного зачисления средств на счет получателя (например, погашение кредита, перечисление налогового платежа, осуществленного в „последнюю минуту“, или перечисление денежных средств клиенту другого банка, а также иные платежи,

требующие немедленного зачисления реальных денежных средств получателю), такой платеж совершить невозможно», — поясняют в Нацбанке.

Регулятор также обращает внимание на то, что «действующие подходы к тарифной

политике банков по приему платежей строятся на основе не только возмещения затрат по совершаемым операциям, но и получения прибыли — это касается тарифов на совершение межбанковских платежей, взимание различных комиссий по приему наличных денежных средств в кассы банка и пр., что существенным образом влияет на стоимость таких услуг».