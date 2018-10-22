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Александр Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном

23.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном. Об этом он заявил на встрече с секретарем Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.  
 
Александр Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном
 
– Все наши договоренности с Президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятые на себя обязательства. Передайте моему доброму другу, что мы будем выполнять наши договоренности, как договорились ранее,  сказал Александр Лукашенко.
 
Глава государства отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Узбекистаном. 
 
– Я постоянно об этом говорю и подчеркиваю это. Мы буквально за пару лет прошли такой путь, который не смогли пройти до этого за два десятилетия, – сказал он. Александр Лукашенко подчеркнул особую заслугу в этом лично Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. 
 
Президент Беларуси также дал высокую оценку достижениям главы узбекского государства, в том числе во внешней политике. 
 
– Он быстро нормализовал отношения с соседями, прекрасно ведет себя на международной арене, у него отличные отношения и с Западом, и с Востоком, – сказал белорусский лидер. – Поэтому фон хороший для наших отношений, и хорошо, что у нас такие же отношения. 
 
Александр Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном
 
Глава государства напомнил, что во время его недавнего визита в Узбекистан стороны договорились выработать конкретную дорожную карту дальнейшего развития сотрудничества. Один из ее разделов посвящен военно-техническому сотрудничеству, на что и направлен визит в Беларусь Виктора Махмудова. Александр Лукашенко в этой связи пообещал поделиться белорусским опытом и наработками в данной сфере, которые будут интересовать оборонный комплекс Узбекистана: начиная от подготовки кадров и заканчивая вооружением.
 
В свою очередь Виктор Махмудов отметил позитивное сотрудничество стран в военно-технической сфере. 
 
– Практически вся дорожная карта (план практических действий по дальнейшему развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном в области безопасности на 2017-2018 годы. — Прим БЕЛТА), которую мы запланировали на 2018 год, полностью реализована. Мы удовлетворены достигнутыми результатами. И по итогам наших консультаций мы подписали новую дорожную карту на 2019-2020 годы, – сказал он. 
 
Визит секретаря Совета безопасности при Президенте Узбекистана проходит с 22 по 25 октября. Программой пребывания Виктора Махмудова в Беларуси также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на продвижение на узбекский рынок белорусских товаров и услуг военного назначения.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном. Об этом он заявил на встрече с...
 
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