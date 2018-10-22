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27 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
23.10.2018 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
27 октября 2018 года
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С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета
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27 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
27 октября 2018 года С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет заместитель председателя Брестского городского исполнительного...
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