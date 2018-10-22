27 октября 2018 года



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Бреста" alt="27 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста">

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета

Филанович Андрей Андреевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.



С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста

Царук Игорь Георгиевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.



С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района г. Бреста

Ульяницкая Алла Петровна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.