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МАРТ снизил цену на природный газ для производителей сахара

23.10.2018 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министерство антимонопольного развития и торговли снизило цену на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые производят сахар. Соответствующее постановление от 19 октября 2018 года №79 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59976.php

МАРТ снизил цену на природный газ для производителей сахара

Документом вносится изменение в постановление МАРТ от 16 января 2018 года №5. Согласно постановлению, для юрлиц и ИП, у которых потребленный объем природного газа в 2017 году составил до 600 млн куб.м, цена за 1 тыс. куб.м теперь составит Br464,83. Ранее она была установлена в размере Br496,87 за 1 тыс. куб.м.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

 
 
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Министерство антимонопольного развития и торговли снизило цену на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые производят сахар....
 
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