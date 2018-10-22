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В Лунинецком районе больше месяца ищут пропавшего сторожа сельхозпредприятия

23.10.2018 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Лунинецком районе больше месяца ищут пропавшего сторожа сельхозпредприятия "Хвоецкое", сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59974.php

В Лунинецком районе больше месяца ищут пропавшего сторожа сельхозпредприятия

О пропаже Константина Лозицкого в милицию сообщила специалист по кадрам местного СПК. По ее словам, 64-летний житель агрогородка Вулька-1 был направлен 19 сентября сторожить трактор в поле вблизи поселка Полесский. Утром следующего дня тракторист вернулся, но сторожа на месте не оказалось, лежали только его куртка и пакет с едой. Из трактора ничего не пропало. С этого времени о мужчине ничего неизвестно. Его мобильный телефон не доступен. Со слов тракториста, в день исчезновения сторожа он видел неподалеку рыбаков на красной машине.

Лунинецкий РОВД неоднократно организовывал поисковые мероприятия, в которых были задействованы от 20 до 50 человек - сотрудники милиции, спасатели, работники лесхоза, сельхозпредприятия. В прошедшие выходные к поискам пенсионера присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел", были задействованы квадрокоптеры. Прочесывание местности в очередной раз оказалось безрезультатным.

По факту безвестного исчезновения сельчанина Лунинецкий ОСК возбудил уголовное дело.

Сотрудники милиции просят откликнуться тех, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, и позвонить по телефону 8 (01647) 2 35 02, 8 (01647) 2 32 56 или 102.

 
 
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В Лунинецком районе больше месяца ищут пропавшего сторожа сельхозпредприятия "Хвоецкое", сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома...
 
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