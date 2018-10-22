В Беларуси в дефиците больше 83 тысяч работников. Треть вакансий — с зарплатой до 350 рублей

В Беларуси рекордно сократилась официальная безработица, достигнув исторического минимума. При этом число вакансий также вышло на пик. В общереспубликанском банке вакансий сегодня значится больше 83 тысяч предложений от нанимателей. Почти треть из них — с зарплатой до 350 рублей. Напомним, власти намерены поднять доходы белорусов, у которых низкие заработки.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В банке вакансий сейчас значится 27,2 тысячи предложений от нанимателей с зарплатой до 350 рублей. Из них почти 13,6 тысячи вакансий — на минимальную зарплату, которая сейчас составляет 305 рублей. Некоторые из этих вакансий с частичной занятостью, не на полную ставку.

Минималку предлагают библиотекарю в Гродненском районном культурно-информационном центре, дворнику в средней школе № 7 Минска, экономистув гродненском районном волейбольном клубе «Легион», костюмеру в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, санитарке в 12-й городской поликлинике Минска, повару в яслях-саду № 356 Минска, бухгалтеру в барановичской центральной поликлинике.

Минималку готовы платить также тренеру в гродненском районном волейбольном клубе «Легион», фельдшеру-лаборанту в Крупской центральной районной больнице.

Для врачей в банке вакансий значится почти 600 предложений от нанимателей с зарплатой до 305 рублей, многие из вакансий — с частичной занятостью. Но есть предложения и на полную ставку с такой зарплатой. К примеру, на минималку готовы взять врача-эпидемиолога в Ошмянский районный центр гигиены и эпидемиологии, гигиениста в Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии, эндокринологав Брестский областной эндокринологический диспансер.

На минималку ищут инженеров-программистов в отдел образования, спорта и туризма Ельского райисполкома, в Минск в РУП «Белтаможсервис», в Волковысскую центральную районную больницу.

Для водителей автомобилей значится 370 вакансий с минимальной зарплатой. Такую зарплату обещают в могилевской поликлинике № 11, мозырском райжилкомхозе, новосверженском лесозаводе, частном предприятии «Лига-Логистик».

Ранее премьер-министр Сергей Румас заявил, что правительство готовит перечень мер, направленных на повышение доходов низкооплачиваемых категорий работников. «В следующем году глава государства поручил правительству сделать основной упор на лиц, которые получают невысокую заработную плату. И правительство готовит сегодня перечень мер для того, чтобы зарплата у низкооплачиваемых слоев населения росла более высокими темпами», — заявил Сергей Румас.

В мае этого года, по официальной статистике, 85 905 работникам платили меньше 300 рублей в месяц (причем это сумма до уплаты налогов). Из них 33 540 человек и вовсе зарабатывали меньше 200 рублей.

Если сравнивать по регионам, то больше всего тех, кто зарабатывает меньше 300 рублей, — в Брестской области (15 566 человек в мае этого года). Следом по этому показателю идут Витебская (13 998) и Гомельская области (13 310). В столице насчитывается 12 850 работников с такими заработками, в Гродненской области — 11 658, в Минской — 9436, а в Могилевской — 9087.

Больше всего работников с заработками до 300 рублей — в образовании (27 560 человек в мае). В здравоохранении и сфере предоставления соцуслуг — 11 462 человека, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — 11 052 человека. В промышленности этот показатель составляет 8718 человек, из них большинство — в обрабатывающей (6971 человек).