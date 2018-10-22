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В Беларуси в дефиците больше 83 тысяч работников. Треть вакансий — с зарплатой до 350 рублей
23.10.2018 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси рекордно
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В банке вакансий сейчас значится 27,2 тысячи предложений от нанимателей с зарплатой до 350 рублей. Из них почти 13,6 тысячи вакансий — на минимальную зарплату, которая сейчас составляет 305 рублей. Некоторые из этих вакансий с частичной занятостью, не на полную ставку.
Минималку предлагают библиотекарю в Гродненском районном культурно-информационном центре, дворнику в средней школе № 7 Минска, экономистув гродненском районном волейбольном клубе «Легион», костюмеру в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, санитарке в 12-й городской поликлинике Минска, повару в яслях-саду № 356 Минска, бухгалтеру в барановичской центральной поликлинике.
Минималку готовы платить также тренеру в гродненском районном волейбольном клубе «Легион», фельдшеру-лаборанту в Крупской центральной районной больнице.
Для врачей в банке вакансий значится почти 600 предложений от нанимателей с зарплатой до 305 рублей, многие из вакансий — с частичной занятостью. Но есть предложения и на полную ставку с такой зарплатой. К примеру, на минималку готовы взять врача-эпидемиолога в Ошмянский районный центр гигиены и эпидемиологии, гигиениста в Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии, эндокринологав Брестский областной эндокринологический диспансер.
На минималку ищут инженеров-программистов в отдел образования, спорта и туризма Ельского райисполкома, в Минск в РУП «Белтаможсервис», в Волковысскую центральную районную больницу.
Для водителей автомобилей значится 370 вакансий с минимальной зарплатой. Такую зарплату обещают в могилевской поликлинике № 11, мозырском райжилкомхозе, новосверженском лесозаводе, частном предприятии «Лига-Логистик».
Ранее премьер-министр Сергей Румас заявил, что
В мае этого года, по официальной статистике, 85 905 работникам платили меньше 300 рублей в месяц (причем это сумма до уплаты налогов). Из них 33 540 человек и вовсе зарабатывали меньше 200 рублей.
Если сравнивать по регионам, то больше всего тех, кто зарабатывает меньше 300 рублей, — в Брестской области (15 566 человек в мае этого года). Следом по этому показателю идут Витебская (13 998) и Гомельская области (13 310). В столице насчитывается 12 850 работников с такими заработками, в Гродненской области — 11 658, в Минской — 9436, а в Могилевской — 9087.
Больше всего работников с заработками до 300 рублей — в образовании (27 560 человек в мае). В здравоохранении и сфере предоставления соцуслуг — 11 462 человека, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — 11 052 человека. В промышленности этот показатель составляет 8718 человек, из них большинство — в обрабатывающей (6971 человек).
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