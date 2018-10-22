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За безопасность вместе
23.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Республиканская пожарно-профилактическая акция под таким название будет проходить с 15 октября по 02 ноября 2018 г. по г.Городку и Городокскому району, целью которой является предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде путем обследования технического состояния электроустановок и проведения инструктивно-разъяснительной работы (с оценкой безопасности условий проживания) с максимальным охватом: семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении; одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов; граждан, использующих свое жилье для распития спиртных напитков, а также сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни; пожилых граждан, проживающих с лицами асоциального поведения.
Инспектор Городокской РЭИ филиала «Энергонадзор»
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Республиканская пожарно-профилактическая акция под таким название будет проходить с 15 октября по 02 ноября 2018 г. по г.Городку и Городокскому району, целью которой...
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