За безопасность вместе

Республиканская пожарно-профилактическая акция под таким название будет проходить с 15 октября по 02 ноября 2018 г. по г.Городку и Городокскому району, целью которой является предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде путем обследования технического состояния электроустановок и проведения инструктивно-разъяснительной работы (с оценкой безопасности условий проживания) с максимальным охватом: семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении; одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов; граждан, использующих свое жилье для распития спиртных напитков, а также сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни; пожилых граждан, проживающих с лицами асоциального поведения.

Инспектор Городокской РЭИ филиала «Энергонадзор»

Сергей Бобров



