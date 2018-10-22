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Профсоюзный прием граждан
23.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
25 октября с 10-00 до 12-00 в административном здании государственного лечебно-профилактического учреждения «Городокская районная ветеринарная станция» по адресу: г.Городок, ул. Володарского, д.51, актовый зал. Личный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм трудового законодательства, и «прямую телефонную линию» по телефону 4-10-31 будет вести правовой инспектор Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Козловский Михаил Геннадьевич.
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25 октября с 10-00 до 12-00 в административном здании государственного лечебно-профилактического учреждения «Городокская районная ветеринарная станция» по...
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