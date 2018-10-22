Достойное третье место заняла команда костюковичских волейболистов в Краснаполье

21 октября в г.Краснополье на базе учреждения Краснопольский физкультурно-оздоровительный центр проводился открытый турнир по волейболу среди мужских команд ветеранов 50+. В соревнованиях принимали участие команды из городов Краснополье, Черикова, Хотимска, Костюковичи, Чаусы.

Представляли команду Костюковичского района:

Якушев С.И – Костюковичский РЭС; Турков А.А. – Костюковичский РЭС; Козлов М.И. – Костюковичский РЭС; Горький Г.М. – департамент охраны; Емельяненко Н.А. – райком профсоюзов АПК; Ермаков А.А. – Костюковиский РГС Неменкин В.П. – пенсионер.

Несмотря на возраст, страсти на площадке кипели не шуточные. Все команды были сильны . Итогом выступления нашей команды стало достойное третье место.



Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр благодарит команду за достойное выступление и напоминает жителям района о том, что свободно прийти и потренироваться игре в волейбол можно каждый вторник и четверг с 19.00 до 22.00

Михаил СВИСТУНОВ,

директор ФОЦ.