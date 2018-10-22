ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае открыли самый длинный морской мост в мире

23.10.2018 12:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Китае открыли самый длинный морской мост в мире
Фото из открытых источников


В Китае сегодня открыли самый длинный морской мост в мире, соединяющий Гонконг, Чжухай и Макао. Церемонию открытия в Чжухае посетил лидер КНР Си Цзиньпин.

В Китае открыли самый длинный морской мост в мире Мухи, тигры и лисы. Как в Китае борются с коррупцией?

Сооружение длиной 55 км представляет собой целый комплекс из мостов и подводных тоннелей, которые пересекают дельту Жемчужной реки, соединяя ее западный и восточные берега. Таким образом, данная постройка связывает между собой Гонконг, Чжухай и Макао - крупнейшие города региона.

Ожидается, что мост будет способствовать финансовой, логистической и туристической кооперации района. Свободное движение по мосту откроется 24 октября.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сооружение длиной 55 км представляет собой целый комплекс из мостов и подводных тоннелей, которые пересекают дельту Жемчужной реки, соединяя ее западный и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Шуневич ушел на больничный. Некоторые полагают, что неспроста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика