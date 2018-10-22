ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяному и бесправному не место за рулем

23.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

На территории района с 22 по 31 октября проходит профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место за рулем!»

Пьяному и бесправному не место за рулем

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Республики Беларусь за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность. Так, размер штрафа составляет от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Также за употребление алкоголя до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП, водителю придется оплатить штраф в размере от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортом такому лицу, либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, в отношении него возбуждается уголовное дело по ст.3171 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч.6 ст.61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 3171 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

В соответствии  сч.1 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь граждане, управляющие транспортным средством, не имея права управления этим средством, а также передавшие управление им лицу, не имеющему права управления, будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин или административного ареста до 15 суток.

Наталья МАКСИМОВА.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории района с 22 по 31 октября проходит профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место за рулем!» В соответствии с Кодексом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопреки прогнозам властей. В Беларуси начала падать средняя зарплата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика