На территории района с 22 по 31 октября проходит профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место за рулем!»





В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Республики Беларусь за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность. Так, размер штрафа составляет от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Также за употребление алкоголя до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП, водителю придется оплатить штраф в размере от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортом такому лицу, либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, в отношении него возбуждается уголовное дело по ст.3171 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч.6 ст.61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 3171 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

В соответствии сч.1 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь граждане, управляющие транспортным средством, не имея права управления этим средством, а также передавшие управление им лицу, не имеющему права управления, будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин или административного ареста до 15 суток.

Наталья МАКСИМОВА.