В 2019 году в Беларуси появится система мгновенных платежей

Заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц 23 октября в Минске на Международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ`2018» сообщил о скором внедрении системы мгновенных платежей в стране.

Внедрение в Беларуси системы мгновенных платежей в промышленную эксплуатацию планируется 1 июля 2019 года, передает БелаПАН .

«Это базовый проект для многих стран, юрисдикций и финансовых рынков. Мы считаем, что его реализация в значительной степени позволит улучшить платежные сервисы для предприятий и населения, чтобы платежи были в режиме реального времени», — сказал замглавы Нацбанка.

Чиновник рассказал, что оператор системы уже определен, подготовлена концепция мгновенных платежей и проект нормативного правового акта. Сообщается, что участие для банков в системе мгновенных платежей будет добровольным, сам сервис будет доступен в режиме 24/7/365. Речь идет о круглосуточном доступе с разнообразных электронных устройств к совершению денежной транзакции.