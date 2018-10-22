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В 2019 году в Беларуси появится система мгновенных платежей

23.10.2018 12:04 — Разное | БДГ  
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Заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц 23 октября в Минске на Международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ`2018»  сообщил о скором внедрении системы мгновенных платежей в стране.

Внедрение в Беларуси системы мгновенных платежей в промышленную эксплуатацию планируется 1 июля 2019 года, передает БелаПАН

«Это базовый проект для многих стран, юрисдикций и финансовых рынков. Мы считаем, что его реализация в значительной степени позволит улучшить платежные сервисы для предприятий и населения, чтобы платежи были в режиме реального времени», — сказал замглавы Нацбанка.

Чиновник рассказал, что оператор системы уже определен, подготовлена концепция мгновенных платежей и проект нормативного правового акта. Сообщается, что участие для банков в системе мгновенных платежей будет добровольным, сам сервис будет доступен в режиме 24/7/365. Речь идет о круглосуточном доступе с разнообразных электронных устройств к совершению денежной транзакции.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц 23 октября в Минске на Международном форуме по банковским информационным технологиям...
 
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