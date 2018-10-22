Искали нарушения и предлагали быстро решить вопрос: сотрудники транспортной инспекции Гродненской области задержаны за взятку

Под подозрением находятся двое жителей Гродно. Мужчины работали специалистами отдела контроля автомобильного транспортного филиала транспортной инспекции по Гродненской области.

Подозреваемые останавливали транспортные средства, которые проходили транзитом по территории Гродненской области. Затем искали какие-либо нарушения, а после предлагали решить сложившуюся проблему более простым путем.

– После получения взятки, подозреваемые были задержаны милицией. Совместно с сотрудниками Следственного комитета были проведены соответствующие мероприятия, – отметили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

На данный момент сотрудники ОБЭП проверяют данных граждан на причастность к другим преступлениям схожего плана. Есть основания полагать, что это был не единичный случай.