Румынская компания Romturingia представила пикап на основе Duster нового поколения

Кузовное ателье Romturingia впервые представило пикап на базе SUV Dacia Duster осенью 2014 года. Тогда за основу грузовичка румынами был взят кроссовер первого поколения, а теперь специалисты Romturingia добрались и до машины второй генерации, показанной прошлой осенью во Франкфурте.





Передняя часть кузова у пикапа с однорядной кабиной осталась фактически нетронутой, по сравнению с исходным Duster не изменилась длина и колесная база, а вместо задней пары дверей и двери багажника появился грузовой отсек, отделанный пластиковыми панелями. Длину отсека, равно как и грузоподъемность пикапа, в Romturingia не приводят.





К слову, пока компания показала прототип пикапа, который оснащен 1,5-литровым дизелем dCi мощностью 110 лошадиных сил и полным приводом. О том, когда Romturingia представит готовый к продаже вариант, пока не сообщается, но известно, что компания может подготовить пикап на основе любой модификации новой Dacia Duster — то есть не только с дизелем, но и с бензиновым мотором и передним приводом.





Предыдущий пикап Duster в Romturingia выпустили ограниченным тиражом 500 единиц, в итоге отправившихся в корпоративные парки местных компаний.