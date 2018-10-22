ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румынская компания Romturingia представила пикап на основе Duster нового поколения

23.10.2018 12:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кузовное ателье Romturingia впервые представило пикап на базе SUV Dacia Duster осенью 2014 года. Тогда за основу грузовичка румынами был взят кроссовер первого поколения, а теперь специалисты Romturingia добрались и до машины второй генерации, показанной прошлой осенью во Франкфурте.


Передняя часть кузова у пикапа с однорядной кабиной осталась фактически нетронутой, по сравнению с исходным Duster не изменилась длина и колесная база, а вместо задней пары дверей и двери багажника появился грузовой отсек, отделанный пластиковыми панелями. Длину отсека, равно как и грузоподъемность пикапа, в Romturingia не приводят.


К слову, пока компания показала прототип пикапа, который оснащен 1,5-литровым дизелем dCi мощностью 110 лошадиных сил и полным приводом. О том, когда Romturingia представит готовый к продаже вариант, пока не сообщается, но известно, что компания может подготовить пикап на основе любой модификации новой Dacia Duster — то есть не только с дизелем, но и с бензиновым мотором и передним приводом.


Предыдущий пикап Duster в Romturingia выпустили ограниченным тиражом 500 единиц, в итоге отправившихся в корпоративные парки местных компаний.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предыдущий пикап Duster в Romturingia выпустили ограниченным тиражом 500 единиц, в итоге отправившихся в корпоративные парки местных компаний.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяному и бесправному не место за рулем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика