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В аэропорту США столкнулись два самолёта: что известно об аварии

23.10.2018 12:45 — Разное | СТВ  
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Новости США. В американском аэропорту столкнулись два самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В аэропорту США столкнулись два самолёта: что известно об аварии

Пытаясь развернуться, один из лайнеров задел крыло другого, когда тот стоял на посадочной полосе.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование инцидента, случившегося в Нью-Йорке.

В аэропорту США столкнулись два самолёта: что известно об аварии

 
 
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Новости США. В американском аэропорту столкнулись два самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информации о пострадавших в результате инцидента не...
 
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