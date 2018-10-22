ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми

23.10.2018 12:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Четыре известные и успешные белоруски рассказали правду о материнстве и показали своих детей в видеопроекте «Время быть мамой». 

В пятиминутном ролике приняли участие дизайнер Ольга Барабанщикова, солистка группы NaviBand Ксения Жук, мама четверых детей и блогер Анна Сармонт, владелица популярного бренда в Беларуси и мама троих детей Светлана Авраменко.

Девушки не только рассказали о первых эмоциях от материнства, но и показали эксклюзивные кадры из семейных архивов – выписку из роддома, первые месяцы жизни детей и милые домашние кадры.

У мам спросили, как быть счастливой и не потерять себя.

Девушки рассказали о том, как они представляли себе материнство до рождения первенца.

Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми
Ольга Барабанщкиова. Фото: instagram.com/barabusik

«Мне казалось, что я буду ее кормить, когда нужно, оставлять молочко и заниматься постоянно своими делами. Грубо говоря, жить, как раньше. Но моя жизнь поменялась. Вот этот комочек счастья занимает весь твой мир», – призналась Ольга Барабанщикова.

Ольга Барабанщикова впервые стала мамой – у неё родилась дочь

Мамы поделились своим опытом и рассказали, как они облегчают себе уход за детьми.

Анна Сармонт:
Я поняла, что жизнь уже не будет такой, какой она была прежде, но ее можно адаптировать под ту, которая есть сейчас.

Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми
Анна Сармонт. Фото: instagram.com/annasarmont

Девушки рассказали, как они расставили приоритеты, как они начали совмещать несколько дел сразу, научились не бояться доверять малыша родственникам и близким друзьям, а также перекладывать какие-то дела на супруга. «Оказывается, что папа может даже лучше какие-то вещи сделать, чем я».

Героини отметили, что в материнстве важно сохранить себя. «Материнство – это не обуза. Это твоя жизнь заиграла новыми красками».

Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми
Ксения Жук. Фото: instagram.com/mama_xu

Ксения Жук:
Поменялось понимание, чего я в жизни хочу и для чего я что-то делаю.

У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома

Светлана Авраменко:
Я люблю, когда они играют между собой. У меня появляется ощущение семьи. Мои дети открыли во мне понимание, что они для меня важнее всего остального, что есть в жизни.

Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми
Светлана Авраменко. Фото: instagram.com/sviatlana.auramenko

Мамы трогательно не могли сдержать слез и улыбок, рассказывая о своих малышах.

Ольга Барабанщикова:
После появления моей дочери на свет я поняла, что моя жизнь только начинается. Наша жизнь только начинается. Я вообще не понимаю, как я раньше без нее жила.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Четыре известные и успешные белоруски рассказали правду о материнстве и показали своих детей в видеопроекте «Время быть мамой».  В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Румынская компания Romturingia представила пикап на основе Duster нового поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика