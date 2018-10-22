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Мексика готовится к удару урагана «Вилла»: прогнозируют масштабные наводнения и приливы

23.10.2018 12:33 — Разное | СТВ  
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Новости Мексики. Ураган «Вилла» приближается к Мексике и угрожает южной части США дождями и наводнениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас он властвует над Тихим океаном.

Мексика готовится к удару урагана «Вилла»: прогнозируют масштабные наводнения и приливы

Ожидается его выход на побережье к вечеру 23 октября либо 24 октября ранним утром.

Национальный центр ураганов предрекает, что стихия создаст угрожающую жизни штормовую волну над юго-западной и центральной частями Мексики. Ожидается, что это вызовет опасные для жизни условия и приливы. Сейчас страна готовится к удару стихии.

 
 
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Новости Мексики. Ураган «Вилла» приближается к Мексике и угрожает южной части США дождями и наводнениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас он...
 
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