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В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. И вот как он выглядит

23.10.2018 12:27 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. В Китае открыли самый длинный в мире морской мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считается, что этот 55-километровый путь из Гонконга в Мaкао и Чжухaй в провинции Гуaндун послужит интеграции и развитию трех важнейших городов экономической зоны дельты Жемчужной реки, а также туризму.

В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. И вот как он выглядит

В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. И вот как он выглядит

Церемония открытия прошла при участии председателя КНР Си Цзиньпинa.

В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. И вот как он выглядит

По предварительным подсчетам, к 2030 году каждый день по мосту будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров. Благодаря мосту время поездки из Гонконга в Чжухай сократилось с 3 часов до 30 минут. С 24 октября между тремя городами запустят круглосуточные рейсовые автобусы.

 
 
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Новости Китая. В Китае открыли самый длинный в мире морской мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считается, что этот 55-километровый путь из Гонконга в...
 
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