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Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»
Новости Беларуси. О необычной минчанке рассказали в программе
Полина Кацуба:
Овёс, сало и квашеная капуста – вот они, ингредиенты крепкого здоровья и вечной молодости, уверена Полина Алексеевна.
За всю жизнь не делала ни одной прививки от гриппа. Ходить в поликлинику на девятом десятке, тем более, некогда. Активности 86-летней бабушки можно только позавидовать. Она участвует в международных чемпионатах по лёгкой атлетике, танцует и поёт на одной сцене с артистами белорусской и российской эстрады, украшает город своими руками.
Полина Кацуба:
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Новости Беларуси. О необычной минчанке рассказали в программе «Большой город». Полина Кацуба: Каждый должен думать о своём здоровье. За меня никто не будет. Это –...
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