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Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»

23.10.2018 11:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О необычной минчанке рассказали в программе «Большой город».

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»

Полина Кацуба:
Каждый должен думать о своём здоровье. За меня никто не будет. Это – здоровый образ жизни, спорт, диетическое питание. Овёс! Во-первых, атеросклероз. Я до сих пор всё помню: все телефоны. Я до сих пор вижу.

И посмотрите, какой у меня роскошный волос!

Овёс, сало и квашеная капуста – вот они, ингредиенты крепкого здоровья и вечной молодости, уверена Полина Алексеевна.

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»

За всю жизнь не делала ни одной прививки от гриппа. Ходить в поликлинику на девятом десятке, тем более, некогда. Активности 86-летней бабушки можно только позавидовать. Она участвует в международных чемпионатах по лёгкой атлетике, танцует и поёт на одной сцене с артистами белорусской и российской эстрады, украшает город своими руками.

Выгнать мужа из дома, есть мороженое и свиные ноги. Секреты долголетия от старейших людей планеты

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»

Полина Кацуба:
Наша земля-матушка. Это здоровье, бодрит, общение. Мы делимся, если что-то у кого-то выросло лишнее.

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»

 
 
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Новости Беларуси. О необычной минчанке рассказали в программе «Большой город». Полина Кацуба: Каждый должен думать о своём здоровье. За меня никто не будет. Это –...
 
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