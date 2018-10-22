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«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске
Новости Беларуси. Проверить себя на прочность и освоить основные боксерские приемы. Для звездных послов II Европейских игр и представителей шоу-бизнеса открытую тренировку по боксу провел мастер спорта, многократный призер международных соревнований Константин Маханьков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После ударной разминки участники постигали тонкости хуков и апперкотов.
Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на детском Евровидении-2018:
Я научился бить вперед, за дерево, как нас учил тренер, и апперкот – три самых важных приема у боксеров.
Константин Маханьков, мастер спорта по боксу:
Напомним, что в планах организационного комитета II Европейских игр – проведение открытых тренировок по всем видам спорта, которые будут представлены на европейском первенстве в июне 2019 года.
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«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске
Новости Беларуси. Проверить себя на прочность и освоить основные боксерские приемы. Для звездных послов II Европейских игр и представителей шоу-бизнеса открытую...
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