ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске

23.10.2018 11:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Проверить себя на прочность и освоить основные боксерские приемы. Для звездных послов II Европейских игр и представителей шоу-бизнеса открытую тренировку по боксу провел мастер спорта, многократный призер международных соревнований Константин Маханьков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске

«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске

«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске

После ударной разминки участники постигали тонкости хуков и апперкотов.

«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на детском Евровидении-2018:
Раньше я ходил в спортивный зал, там тоже занимался боксом. Но здесь намного более сложные тренировки. Сегодня я в первый раз сюда пришел, мне очень нравится. Будет какой-то результат!

Я научился бить вперед, за дерево, как нас учил тренер, и апперкот – три самых важных приема у боксеров.

«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске

Константин Маханьков, мастер спорта по боксу:
Я еще раз могу показать, что, в принципе, научить ударной технике можно любого человека буквально за одну тренировку. Понятно, что потом освоиться, совершенствоваться нужно – это годы работы. Но наша нагрузка в любом случае проходит весело.

Напомним, что в планах организационного комитета II Европейских игр – проведение открытых тренировок по всем видам спорта, которые будут представлены на европейском первенстве в июне 2019 года.

«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Проверить себя на прочность и освоить основные боксерские приемы. Для звездных послов II Европейских игр и представителей шоу-бизнеса открытую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два неизданных рассказа Хемингуэя опубликуют в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика