Белорус спасался от одиночества дружбой с кабаном

45-летний мужчина, проживающий в Беларуси, содержал у себя на балконе кабана. Такую дружбу не одобрили соседи, вследствие чего они обратились в жилищно-эксплуатационные службы, пишет пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Жалоба поступила от жителей многоквартирного дома по проспекту Пушкина Фрунзенского района.

Специалисты, выехавшие на место, установили, что мужчина не трудоустроен. Он обзавелся животным на рынке, чтобы избавиться от одиночества, поскольку сожителей не имеет.

Сотрудники ЖЭС и милиции составили акт, в соответствии с которым мужчина будет привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил пользования жилыми помещениями». В соответствии с законом, нарушителю грозит штраф.