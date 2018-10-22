У дирекции «Лiстапада» отобрали право выбирать фильмы на фестиваль

Похоже, недовольство министра культуры Юрия Бондаря, которое он высказал в феврале этого года, привело к изменениям. Он тогда обвинил «Беларусьфильм» в плохой работе, а СМИ и киносообщество − в унижении беларуского кино. И добавил, что нужно «радикально изменить подходы к формированию программ «Лістапада», и в первую очередь национального конкурса, организаторы которого в немалой степени поспособствовали смещению акцентов в представлениях о беларуском кино».





По данным telegram-канале «Священный Белавуд», дирекция фестиваля теперь будет только предоставлять комиссии список поступивших работ (87 штук в этом году): «И давать свои рекомендации, которые, конечно же, никому не указ». Также авторы канала добавили, что в этом году на фестивале не будет внеконкурсных показов нацконкурса.





Замминистра культуры Ирина Дрига сказала, что комиссия существовала и ранее: «Рекомендации дирекции комиссией учитывались, при этом в ее работе принимали участие и киноведы, и прокатчики, и даже философы и социологи. Единственная цель нововведения − снять то напряжение, которое присутствует в киносреде относительно отбора фильмов»









Программный директор нацконкурса Николай Лавренюк сказал, что в комиссии теперь намного больше представителей госструктур − а раньше там, кроме Минкульта, были и сотрудники кинопроката, киноведы, критики.



