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У дирекции «Лiстапада» отобрали право выбирать фильмы на фестиваль
22 октября прошла пресс-конференция по поводу предстоящего кинофестиваля «Лiстапад». Новости не из приятных − теперь отбирать фильмы будет комиссия под руководством первого замминистра культуры. Дирекцию фестиваля лишили права решать, какие фильмы покажут − она может только давать советы, пишет
Похоже, недовольство министра культуры Юрия Бондаря, которое он высказал в феврале этого года, привело к изменениям. Он тогда обвинил «Беларусьфильм» в плохой работе, а СМИ и киносообщество − в унижении беларуского кино. И добавил, что нужно «радикально изменить подходы к формированию программ «Лістапада», и в первую очередь национального конкурса, организаторы которого в немалой степени поспособствовали смещению акцентов в представлениях о беларуском кино».
По данным telegram-канале «Священный Белавуд», дирекция фестиваля теперь будет только предоставлять комиссии список поступивших работ (87 штук в этом году): «И давать свои рекомендации, которые, конечно же, никому не указ». Также авторы канала добавили, что в этом году на фестивале не будет внеконкурсных показов нацконкурса.
Замминистра культуры Ирина Дрига сказала, что комиссия существовала и ранее: «Рекомендации дирекции комиссией учитывались, при этом в ее работе принимали участие и киноведы, и прокатчики, и даже философы и социологи. Единственная цель нововведения − снять то напряжение, которое присутствует в киносреде относительно отбора фильмов»
Программный директор нацконкурса Николай Лавренюк сказал, что в комиссии теперь намного больше представителей госструктур − а раньше там, кроме Минкульта, были и сотрудники кинопроката, киноведы, критики.
Авторы telegram-канала отмечают два важных пункта:
1. Удар по престижу Национального конкурса «Лістапада». Зная о наличии фильтра, многие ли теперь захотят отправлять свои работы на фестиваль?
2. Создание комиссии создает прецедент, который может в перспективе привести к лишению «Лістапада» аккредитации FIAPF, которого так долго добивались. «Ценности и требования Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров идут в разрез с желаниями Минкульта. И тут опять проигрывает фестиваль», − пишет автор.
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22 октября прошла пресс-конференция по поводу предстоящего кинофестиваля «Лiстапад». Новости не из приятных − теперь отбирать фильмы будет комиссия под...
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