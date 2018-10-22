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Тело убитого саудовского журналиста нашли на территории дипмиссии
Турецкий политик Догу Перинчек заявил, что тело журналиста The Washington Post Джамаля Хашогджи обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Internet haber.
«Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашкаджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», — передает
Отмечается, что Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле пыталось скрыть убийство Хашкаджи с помощью похожего на него человека, который вышел в его одежде из здания дипмиссии в день происшествия. Однако турецкие полицейские не поверили этому из-за того, что на «двойнике» журналиста была другая обувь, пишет Hurriyet со ссылкой на источник в полиции.
Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи пропал после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что момент убийства и допрос Хашкаджи случайно записались на его Apple Watch.
По данным следователей, в день когда журналист приходил в консульство, были зафиксированы автомобили дипмиссии, которые двигались в сторону Белградского леса.
Позже стало известно, что Хашкаджи погиб в результате драки с людьми в консульстве в Стамбуле. По делу об убийстве журналиста задержано 18 подданных Саудовской Аравии.
Джамаль Хашкаджи - 59-летний саудовский журналист, который работал в том числе медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.
В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где стал писать колонки в The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.
Журналист таинственно исчез 2 октября. Последний раз его видели возле консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить необходимые для бракосочетания документы. Его невеста ждала на улице
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Турецкий политик Догу Перинчек заявил, что тело журналиста The Washington Post Джамаля Хашогджи обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской...
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