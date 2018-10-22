В Минтрансе не видят причин для прихода лоукост-авиакомпаний в Беларусь

При этом высказался о лоукостах: «Не считаю, что мы должны дотировать такие перевозки. Может, Минспорта и предложит, но Минтранспорта не видит аргументов для введения этого. Существование и приход лоукост-компаний в Минск (сегодня мне сообщили о приходе 8 компаний в Киев — там есть определенные причины для введения их) — у нас в стране таких причин нет. Переговоры между лоукост-компаниями и госрегулятором осуществляются по инициативе самой компании».









— В Нацаэропорт летает испанская лоукост-компания, но не продает билеты. Цена не отличается. В Ryanair говорят, посмотрим, что у вас происходит в стране, каков будет пассажиропоток, — сказал чиновник.





Ситуация в гражданской авиации страны сейчас примерно такая: есть национальный перевозчик «Белавиа», у которого багаж включен в стоимость всех билетов. И пока законодательство не позволяет компании «безбагажные» билеты. Оттого, надо полагать, перевозчик очень за перемены, анонсированные министром.





Кроме того, министр сообщил, что вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй в 2019-м: «Она заработает при наступлении положительных температур в следующем году».