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В Минтрансе не видят причин для прихода лоукост-авиакомпаний в Беларусь

23.10.2018 12:12 — Разное | Партизан  
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Министр транспорта Республики Беларусь Анатолий Сивак заявил, что идет рассмотрение соглашения на введение «безбагажных» билетов в стране.

При этом высказался о лоукостах: «Не считаю, что мы должны дотировать такие перевозки. Может, Минспорта и предложит, но Минтранспорта не видит аргументов для введения этого. Существование и приход лоукост-компаний в Минск (сегодня мне сообщили о приходе 8 компаний в Киев — там есть определенные причины для введения их) — у нас в стране таких причин нет. Переговоры между лоукост-компаниями и госрегулятором осуществляются по инициативе самой компании».


— В Нацаэропорт летает испанская лоукост-компания, но не продает билеты. Цена не отличается. В Ryanair говорят, посмотрим, что у вас происходит в стране, каков будет пассажиропоток, — сказал чиновник.

Ситуация в гражданской авиации страны сейчас примерно такая: есть национальный перевозчик «Белавиа», у которого багаж включен в стоимость всех билетов. И пока законодательство не позволяет компании «безбагажные» билеты. Оттого, надо полагать, перевозчик очень за перемены, анонсированные министром.

Кроме того, министр сообщил, что вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй в 2019-м: «Она заработает при наступлении положительных температур в следующем году».

 
Теги: Минск
 
 
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Министр транспорта Республики Беларусь Анатолий Сивак заявил, что идет рассмотрение соглашения на введение «безбагажных» билетов в стране.
 
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