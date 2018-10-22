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Игорь Шуневич ушел на больничный. Некоторые полагают, что неспроста

23.10.2018 12:07 — Разное | Партизан  
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В кулуарах МВД активно обсуждают кандидатуру нового министра. Причем о назначении генерал-майора Игоря Евсеева министром внутренних дел говорят так, будто вопрос уже согласован в верхах.

Игорь Шуневич ушел на больничный. Некоторые полагают, что неспроста
Сейчас Игорь Евсеев занимает пост помощника президента — инспектора по Минской области. Он был назначен чуть больше года назад. Комментируя его назначение, Лукашенко казал, что это своего рода эксперимент: «Посмотрим, как сложится судьба генерала в этой гражданской должности, хотя трудно сказать, что она гражданская: она порой еще более военная, чем у некоторых людей с погонами».

Получив новое назначение, Игорь Евсеев ушел в запас. Это очень удобный вариант для людей в погонах – таким образом они могут получать и пенсию (в данном случае – генеральскую), и зарплату. Если слухи о назначении Евсеева в ближайшее время подтвердятся, то, вероятно, специальным указом его снова призовут на службу.

Игорь Евсеев родом из Волковысского района.

В 1996 - 2002 годах он работал в органах финансовых (налоговых) расследований, затем - в Службе безопасности президента.

С 2005-го - замначальника Минского РУВД - начальник милиции общественной безопасности и специальной милиции. В 2007 - 2008 годах - начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД на транспорте. Затем два года офицер служил замначальника УВДТ – начальником МОБ.

С 2010 - замначальника ГУВД Мингорисполкома, в 2012 году возглавил УВД Витебщины, затем – УВД Минской области.

У Евсеева трое детей.

Провожая Евсеева на новую работу, Игорь Шуневич назвал его профессионалом высочайшего класса.
Прекрасно помнит Игоря Евсеева и оппозиция. Скандальную известность он получил в должности начальника милиции общественной безопасности Мингорисполкома. Евсеев не раз лично командовал разгоном мирных акцией протеста, было у него и несколько громких конфликтов с журналистами. 

За разгон Площади-2010 попал в список невъездных в Евросоюз и Америку. 

В своей нынешней должности Евсеев часто встречается с людьми, проводит выездные приемы на Минщине. Очередная такая встреча должна состояться через неделю, 30 октября в Березинском райисполкоме.


 
 
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В кулуарах МВД активно обсуждают кандидатуру нового министра. Причем о назначении генерал-майора Игоря Евсеева министром внутренних дел говорят так, будто вопрос...
 
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