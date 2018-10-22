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Надежд на «Великий камень» у властей больше нет?
В программе правительства Сергея Румаса обнаружили любопытную деталь.
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Если два года назад говорилось о реализации мер по формированию высокотехнологичного сектора экономики, в том числе, с помощью инфраструктуры белорусско-китайского индустриального парка, то теперь «Великий камень» (в отличие от того же Парка высоких технологий) в документе не фигурирует.
То есть напрашивается вывод, что правительство больше не возлагает больших надежд на «Великий камень» как на мощный фактор развития страны.
А ведь какие грандиозные планы строили насчет прихода китайских инвесторов!
В 2013 году Александр Лукашенко заявлял, что реализация белорусско-китайского индустриального парка позволит получать от экспорта дополнительно до 50 миллиардов долларов (!) ежегодно.
В 2014 году началось строительство парка, но инвесторы бежать в него не спешили. На начало прошлого года в «Великом камне» было зарегистрировано всего 8 резидентов, соответствующих требованиям о высокотехнологичном производстве. Тогда власти расширили и без того внушительные льготы для инвесторов.
На днях первый заместитель гендиректора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев сказал в эфире СТВ, что сумма заявленных инвестиций резидентов «Великого камня» оценивается в миллиард долларов. Ключевое слово в его заявлении – «заявленных». Вложат ли на деле инвесторы эти деньги – мягко говоря, большой вопрос.
Впрочем, это не мешает как и прежде строить грандиозные планы насчет индустриального парка. Теперь говорят, что в перспективе к «Великому камню» могут провести линию скоростного трамвая и метро…
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В программе правительства Сергея Румаса обнаружили любопытную деталь.
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