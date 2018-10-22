﻿ Надежд на «Великий камень» у властей больше нет?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Надежд на «Великий камень» у властей больше нет?

23.10.2018 11:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В программе правительства Сергея Румаса обнаружили любопытную деталь.

В передаче «Экономика на пальцах» Сергей Чалый обратил внимание, что опубликованная программа – новая редакция программы правительства от 2016 года. При сопоставлении документов выяснилась интересная деталь.

Если два года назад говорилось о реализации мер по формированию высокотехнологичного сектора экономики, в том числе, с помощью инфраструктуры белорусско-китайского индустриального парка, то теперь «Великий камень» (в отличие от того же Парка высоких технологий) в документе не фигурирует.

То есть напрашивается вывод, что правительство больше не возлагает больших надежд на «Великий камень» как на мощный фактор развития страны.

А ведь какие грандиозные планы строили насчет прихода китайских инвесторов!


В 2013 году Александр Лукашенко заявлял, что реализация белорусско-китайского индустриального парка позволит получать от экспорта дополнительно до 50 миллиардов долларов (!) ежегодно.

В 2014 году началось строительство парка, но инвесторы бежать в него не спешили. На начало прошлого года в «Великом камне» было зарегистрировано всего 8 резидентов, соответствующих требованиям о высокотехнологичном производстве. Тогда власти расширили и без того внушительные льготы для инвесторов.

На днях первый заместитель гендиректора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев сказал в эфире СТВ, что сумма заявленных инвестиций резидентов «Великого камня» оценивается в миллиард долларов. Ключевое слово в его заявлении – «заявленных». Вложат ли на деле инвесторы эти деньги – мягко говоря, большой вопрос.

Впрочем, это не мешает как и прежде строить грандиозные планы насчет индустриального парка. Теперь говорят, что в перспективе к «Великому камню» могут провести линию скоростного трамвая и метро…

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе правительства Сергея Румаса обнаружили любопытную деталь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобиль в Гомеле на переходе сбил подростка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика