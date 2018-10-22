Надежд на «Великий камень» у властей больше нет?

«Экономика на пальцах» Сергей Чалый обратил внимание, что опубликованная программа – новая редакция программы правительства от 2016 года. При сопоставлении документов выяснилась интересная деталь. В передачеСергей Чалый обратил внимание, что опубликованная программа – новая редакция программы правительства от 2016 года. При сопоставлении документов выяснилась интересная деталь.





Если два года назад говорилось о реализации мер по формированию высокотехнологичного сектора экономики, в том числе, с помощью инфраструктуры белорусско-китайского индустриального парка, то теперь «Великий камень» (в отличие от того же Парка высоких технологий) в документе не фигурирует.





То есть напрашивается вывод, что правительство больше не возлагает больших надежд на «Великий камень» как на мощный фактор развития страны.





А ведь какие грандиозные планы строили насчет прихода китайских инвесторов!







