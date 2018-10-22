Минэкономики предлагает передавать бизнесу госсобственность в обмен на рабочие места

"Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА . Об этом в программе "Главный эфир" на телеканалерассказал министр экономики Дмитрий Крутой, сообщает





"В районах со сложным экономическим положением в качестве эксперимента мы хотим предложить, чтобы объекты государственной собственности, которые неэффективно используются, передавались предпринимателям в обмен, грубо говоря, на одно-два рабочих места и все, без всяких дополнительных обременительных условий", - сообщил министр.





Эта прогрессивная мера предложена Министерством экономики, чтобы в первую очередь "дораскрепостить инициативу уже на уровне райисполкомов", добавил он.





По словам министра, в реестре Государственного комитета по имуществу находится 1,7 тыс. неиспользуемых или плохо используемых объектов госсобственности. Из них примерно 1 тыс. выставлена на продажу и около 700 объектов могут быть переданы в аренду. Большая работа по либерализации в этом сегменте уже проведена, но, к сожалению, на местах предприниматели мало о ней знают, продолжил Дмитрий Крутой.





Действует возможность покупки в рассрочку данного имущества до одного года, а если это арендуемое имущество, то рассрочка может составить до 5 лет. "Мы сейчас хотим увеличить эти периоды рассрочки в рамках новых документов еще больше", - сказал он.